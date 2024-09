Cosa cambia nella gestione delle cronicità? Se ne parla alla Liuc di Castellanza

Cardiopatie, ictus, diabete, BPCO e malattie croniche dell’apparato respiratorio sono alcune fra le principali patologie croniche che gravano sul nostro Sistema Sanitario: con la nuova organizzazione territoriale introdotta dal DM 77, che ha portato innovazioni significative nel sistema di cura e assistenza promuovendo una maggiore integrazione dei servizi, cosa cambia nella gestione delle cronicità?

Se ne parla giovedì 19 settembre 2024 dalle ore 9 in una giornata tutta dedicata al tema, dal titolo “Gestione Innovativa del Paziente Cronico in Lombardia: Sfide e Opportunità Post DM 77”, promossa dalla LIUC Business School e in particolare dall’Healthcare Data Science Lab.

Obiettivo dell’iniziativa è offrire un momento di dibattito e di scambio interprofessionale nel settore sanitario lombardo, aperto a Direttori di Distretto, Referenti delle AFT, Medici di Medicina Generale, Infermieri di Famiglia e Comunità, Assistenti Sociali e altri operatori sanitari e socio-sanitari coinvolti nella gestione del paziente cronico.

Si tratterà di temi attuali come l’implementazione delle Case e degli Ospedali di Comunità, l’ottimizzazione delle Centrali Operative Territoriali, il rafforzamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata e i modelli di presa in carico degli assistiti. Si parlerà anche del ruolo delle RSA, della gestione territoriale della terapia del dolore e dell’importanza delle Farmacie dei Servizi.

Sarà presentato il progetto podcast, realizzato dall’ Healthcare Data Science Lab della LIUC Business School, che consiste nello sviluppo e nella calibrazione di un framework di simulazione per delineare le dinamiche all’interno di un ASST, guidando decisioni strategiche per l’evoluzione dei servizi e delle infrastrutture sanitarie territoriali.

Tra i punti chiave di questo modello, l’eliminazione di prestazioni in Pronto Soccorso che possono essere erogabili in un setting differente e più appropriato per i pazienti con patologie croniche.

«Il progetto, che parte da una raccolta dati delle serie storiche di pazienti in ingresso e degli indici di performance nel tempo – spiega Fabrizio Schettini, Coordinatore Performance Management HD LAB, LIUC Business School – si propone di ottimizzare l’allocazione delle risorse sanitarie, riducendo i tempi di attesa in Pronto Soccorso e migliorando l’accessibilità alle prestazioni ambulatoriali, con un focus specifico sulle esigenze territoriali. Inoltre, offre strumenti cruciali per dimensionare adeguatamente le Case della Comunità sia in termini di dotazione organica sia riguardo alle specializzazioni necessarie, migliorando così la gestione dei pazienti e l’efficacia del servizio a livello territoriale».

Il convegno rappresenta un’opportunità di aggiornamento professionale e una riflessione strategica sul futuro dell’assistenza sanitaria territoriale in Lombardia, mirata a delineare un percorso verso l’eccellenza nella cura del paziente cronico.