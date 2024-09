Dal torneo di calcio col sindaco alla messa col nuovo prevosto, Casbeno è in festa

Casbeno è in festa. Lo è da lunedì 2 settembre, da quando è partito il singolare torneo di calcio a sette che vede impegnate 8 squadre cittadine sul nuovissimo campo in sintetico dell’oratorio parrocchiale di Via Ariberto, che vede in campo anche il sindaco ediversi consiglieri comunali.

Si gioca fino a giovedì compreso, e domenica 8 pomeriggio si disputeranno le finali. Otto le squadre coinvolte: quella del Comune di Varese, con assessori e consiglieri, primo cittadino compreso, la squadra “Fratelli tutti” che vede in campo personale sanitario sudamericano (e non solo), la squadra degli ospiti del Centro Gulliver, due formazioni dell’O.S.V.I. San Vittore, il Sacro Monte, il Caffè La Cupola e la formazione “FC Albania” con il personale infermieristico e di assistenza del Molina.

Non sarà però solo torneo di calcetto: la festa offre come al solito un programma a largo raggio, che mira a coinvolgere tutto il rione e proporre appuntamenti e intrattenimenti per tutte le fasce d’età e per tutti i gusti. Venerdì 6 settembre sul palco dell’Oratorio si esibiranno i giovani attori della compagnia “I Pazzi Teatranti” della Comunità Sant’Antonio Abate in una esilarante performance dal titolo “Come meno te lo aspetti”. La pièce inizia alle 21, l’ingresso è libero e – per chi arriva senza aver cenato – dalle 19 è in funzione il Mini-RistOratorio con salamelle, tomini, patatine, dolci, birra e bibite, come lo è per tutta la settimana durante le partite di calcio.

Sabato 7 settembre la festa si espande al sagrato e lungo le vie Montebello e Sant’Antonio, ma va oltre con la camminata/corsa a passo libero di circa 5 km giù per il Mirasole “A spasso con Franca”, in memoria di una cara amica scomparsa a febbraio, di cui è impossibile scordare il sorriso disarmante. Iscrizioni in oratorio, partenza alle 15.30 e ristoro finale al Vasseletto di Via Maroni, dove faranno bella mostra di sé le opere pittoriche degli artisti Chiara Lanfranconi e Mario Borsetto. Arte anche al lavatoio di Via Milazzo, che ospiterà una rassegna rievocativa di un gruppo storico di Casbeno, “La Smagia”. Troveremo esposti dipinti di Alberto Nicora, Laura Pasquetti, Luigi Rostagno, Claudia Russi, Spartaco Polesi, Emilio Corbetta, Eugenio Ricci, Simona Zonca.

Sempre in Via Milazzo, di fronte alla cappelletta di San Rocco, alle 17 l’Architetto Daniela Penazzi propone una narrazione storica dell’edicola e una presentazione dei lavori di restauro. Nel frattempo, in oratorio, alle 16.30 il presepista Jerry Rossignoli attende allievi vecchi e nuovi, neofiti, principianti ed esperti, per presentare il nuovo corso che permetterà di realizzare un proprio presepe e di arricchire di nuovi particolari e dettagli il bellissimo villaggio in stile arabo-palestinese già esposto in chiesa lo scorso Natale.

Per i bambini non possono mancare i coloratissimi gonfiabili sul campo di basket. Abbonamento di 5 euro al giorno per scivolate illimitate: sia sabato, sia domenica. Nel salone del piano superiore dell’oratorio, sempre per le due giornate, mostra fotografica di Marcello Albani: “Da Perth a Melbourne: la quarta tappa del mio grande viaggio in Australia nell’area meridionale”.

Clima di festa anche lungo le Via Montebello e Sant’Antonio con le bancarelle del Mercatino degli Hobbisti, appassionati di creatività e artigianato, e diverse Associazioni varesine, tra cui il gruppo casbenat Filo d’Argento, La casa del giocattolo solidale, ASD Casbeno Calcio, Food for Mind, F.I.A.S. attività subacquea, APD Città Giardino, Centro Studi LudovicoMuratorinrete, ASD EcoRun Varese, Rete Lago Varese e Comabbio, Ewe Mama Onlus, Gruppo Scout d’Europa.

In Oratorio sabato dalle 18.45 si cena, all’esterno e al coperto, con un ricco menù, anche da asporto: penne all’amatriciana, fritto misto e patatine, polenta con brüscitt, con zola o con salsiccia, fagioli alla texana, gelato gourmet e altre ghiottonerie. Bar sempre attivo con bibite, birra, vino e caffè. Allieta la cena in giardino la voce di Geppo Salerno.

Sul sagrato, sotto la tensostruttura dello street-food, dopo un fresco aperitivo proposto dai genitori dell’Asilo sarà possibile rifocillarsi con panino e salamella, panino e porchetta, Tirolese tradizionale o vegetariano, patatine, birra alla spina. Alle 21 sul sagrato della chiesa, il pezzo forte: “Tributo a Ligabue” del gruppo Libera uscita. Intanto sul Viale Sant’Antonio, il ristorante La Vinothèque propone un menù gourmet, anche da asporto, birra alla spina e dj-set con Giovanni Garbarini e vocalist.

GLI EVENTI DI DOMENICA

Domenica 8 settembre la festa si concentra in Parrocchia e in Oratorio. Alle 11.15 il nuovo parroco e prevosto, Monsignor Gabriele Gioia, che si avvicenda proprio in questi giorni a Monsignor Luigi Panighetti, celebrerà la messa per gli anniversari significativi di matrimonio, animata dal coretto parrocchiale. Seguirà un frugale brindisi sul sagrato per le trenta coppie festeggiate, che potranno poi accedere liberamente al banco gastronomico del RistOratorio, che dalle 12 sarà aperto a tutti, anche per l’asporto.

Nel pomeriggio continuano in Oratorio i gonfiabili per i bambini e la mostra fotografica di Marcello Albani.

Dalle 14 “Scacco Matto in Oratorio”: la Società Scacchistica Città di Varese organizza dei tornei di scacchi per adulti/ragazzi e juniores under 14. Apertura iscrizioni alle 14, chiusura alle 14.30, inizio partite alle 14.45. Un contributo di 5 euro permetterà di premiare i primi tre classificati assoluti con omaggi alimentari. Sul campo di calcio intanto avranno luogo le finali del torneo di calcio, seguite dalle premiazioni.

Subito dopo la messa domenicale delle 18 si potrà cenare di nuovo al RistOratorio per poi godere di una serata di KRA-DANCE animata da Geppo & Cinzia, che faranno ballare e cantare tutti sul campo di basket.

La festa religiosa si conclude poi lunedì 9 settembre: la Messa feriale delle 18 sarà soppressa perché, come di consueto, dopo il Rosario delle 20.30 ci sarà la S. Messa per ricordare tutti i defunti nell’anno.