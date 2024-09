“Dalle ferite la vita nuova”, una serata speciale con il Claun Pimpa al Fratello Sole di Busto Arsizio

“Per ciascun credente la ferita, la fragilità, la miseria interiore, perfino la sofferenza possono diventare feritoie attraverso le quali scorgere un nuovo inizio. Per Francesco d’Assisi fu così”. Con queste parole di papa Francesco si apre la riflessione che l’Ordine Francescano Secolare di Busto Arsizio, insieme ai frati minori, propone per la quarta settimana francescana, dedicata quest’anno al tema delle ferite.

Nel ricordo degli ottocento anni dalle stimmate di San Francesco, l’intento è quello di far conoscere e amare sempre più la figura del santo, guida e ispiratore del cammino di ogni francescano. Quest’anno, però, lo si farà in modo particolare, parlando di ferite – non solo spirituali, ma anche concrete, quelle che possono essere colmate d’amore.

L’appuntamento è per venerdì 27 settembre alle 21:00, al Cinema Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio, in via Massimo D’Azeglio 1. Ospite speciale della serata sarà Marco Rodari, conosciuto come Claun Pimpa, che racconterà il suo percorso personale attraverso le guerre di Siria, Gaza e Donbass, dove ha portato speranza e sorriso sui volti dei bambini.

Un incontro unico, a ingresso libero e gratuito, per scoprire come anche le ferite più profonde possano trasformarsi in occasioni di rinascita.

Per maggiori informazioni sui progetti del Claun Pimpa, è possibile visitare il sito www.perfarsorridereilcielo.it.