Dall’Università di Varese al tribunale di Forum

È cominciata la quarantesima edizione di Forum, famosissimo programma televisivo di Mediaset, e all’interno del nuovo cast ha trovato spazio anche un varesino. Si tratta di Davide Mustari, che ricopre il ruolo di uditore a Forum e allo Sportello di Forum: i due programmi condotti da Barbara Palombelli in onda tutti i giorni su Canale 5 e Rete 4.

Davide Mustari si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi dell’Insubria nel 2021 con il massimo dei voti e un anno in anticipo. Dopo un primo impiego come tirocinante al Tribunale di Busto Arsizio, nel 2023 è stato selezionato insieme a soli cinque altri laureati in tutta Italia per un tirocinio alla Corte costituzionale.

Nel 2024, Mustari è stato il primo praticante del suo anno (il 1997) a conseguire l’esame di abilitazione, diventando così l’avvocato più giovane della provincia di Varese. Contemporaneamente, Mustari ha anche aperto un canale Tik Tok, dove spiega gli aspetti giuridici dei casi di cronaca più discussi. Di recente, Mustari è diventato giudice arbitro presso la Camera arbitrale internazionale.