Debutto in campionato per Varesina e Castellanzese: Pro Palazzolo e Ospitaletto i primi ostacoli

Per il girone B di Serie D è arrivato il momento di riaprire i battenti e dare inizio ad una nuova ed intrigante stagione calcistica. Domenica 8 settembre alle 15, Varesina e Castellanzese muoveranno il primo pallone del campionato. La Varesina ripartirà dall’ottimo risultato della scorsa stagione, quando le Fenici – dopo il quinto posto nel raggruppamento – hanno raggiunto la finale playoff persa contro il Desenzano. La Castellanzese, invece, riparte dalla salvezza strappata in occasione del playout disputato in casa del Legnano, rifilando ai lilla una roboante cinquina e proverà a migliorarsi.

VARESINA – PRO PALAZZOLO

(Arbitro: Dasso di Genova | Assistenti: Frunza e Botto)

Per i rossoblù, ancora in fase di rodaggio dopo i grandi cambiamenti durante il mercato estivo, il compito non sarà dei più semplici perché al Varesina Stadium verrà a fare visita la Pro Palazzolo. La compagine allenata da mister mister Marco Didu è considerata una delle favorite alla vittoria finale del Girone B. La formazione biancoblù ha effettuato, durante la campagna acquisti, alcuni innesti molto importanti per cercare di ripetere se non migliorare il terzo posto della scorsa stagione. In difesa è arrivato Mirko Saltarelli, esperto centrale proveniente dall’AlbinoLeffe, dove ha disputato le ultime tre stagioni nel campionato di Serie C. In mezzo è stato aggiunto Niccolò Pinardi reduce da un’ottima annata al Desenzano (5 gol e 2 assist).

Il piatto forte è stato servito in avanti con Fabio Ceravolo, esperto attaccante con 111 gol tra i professionisti. Lo scorso anno militava tra le fila del Fiorenzuola dove ha messo a segno 8 reti. Il bomber si è già presentato benissimo con il gol vittoria in Coppa Italia contro il Ciliverghe. Un aspetto che sicuramente non giova alle Fenici è il fatto che la partita verrà disputata a porte chiuse a causa di un provvedimento del Giudice sportivo dopo la gara contro il Piacenza della passata stagione e quindi la squadra di Spilli non potrà contare sul supporto del proprio pubblico.

OSPITALETTO FRANCIACORTA – CASTELLANZESE

(Arbitro: Zini di Udine | Assistenti: Pone e De Rosa)



La nuova Castellanzese di mister Corrado Cotta comincia il suo percorso tra i vigneti della Franciacorta contro la formazione locale allenata da mister Andrea Quaresmini. L’allenatore bresciano si è insediato nell’estate del 2023, guidando la sua squadra al salto di categoria grazie alla vittoria del Girone C dell’Eccellenza lombarda con dieci punti di margine rispetto alla seconda classificata. Gli “orange” sono stati trascinati dal loro bomber Federico Peli che è stato capace di totalizzare la bellezza di 17 reti. L’organico è stato rimpolpato per affrontare al meglio la nuova esperienza in Serie D.

In difesa è stata aggiunta l’esperienza di Aboubakar Bakayoko, giocatore che lo scorso anno ha disputato un buon campionato con il Desenzano. A rafforzare la linea mediana sono arrivati l’ex Tigrotto Jacopo Mozzanica oltre all’ex Giana Erminio, Claudio Messaggi, e all’interessantissimo Matteo Gualandris (in prestito dalla Feralpisalò), 10 gol nella passata stagione con la Pro Palazzolo. Mentre davanti da segnalare l’arrivo di Francesco Gobbi reduce da tre stagioni in doppia cifra. Dal canto loro i neroverdi cercheranno di partire con il piede giusto per reagire al brutto KO in Coppa Italia e con l’obiettivo di fare un campionato sicuramente più tranquillo.