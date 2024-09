Il campionato della Varesina inizia a porte chiuse

La stagione 2024-2025 della Varesina è iniziata con la gara di Coppa Italia persa contro il Varese al “Franco Ossola” (leggi qui). Una sconfitta che ha dimostrato una preparazione ancora da perfezionare per la squadra di mister Marco Spilli.

Le prime risposte sono attese da domenica 8 settembre, quando i rossoblù ospiteranno al Varesina Stadium di Venegono Superiore la Pro Palazzolo, una delle principali candidate per la vittoria del girone. Subito una gara molto difficile per Gasparri e compagni, che dovranno voltare pagina rispetto a Varese per iniziare il campionato con il piede giusto.

Ci sarà però un aspetto negativo per la gara di esordio: il Varesina Stadium sarà a porte chiuse; le fenici non potranno così contare sulla spinta del proprio pubblico. Il Giudice sportivo ha confermato la squalifica inflitta – oltre a 2000 Euro di multa – dopo l’ultima di campionato della scorsa stagione, il pareggio casalingo contro il Piacenza.