Il Varese parte forte: 2-0 a una Varesina ancora da registrare

È il Varese a uscire dal “Franco Ossola” con le indicazioni migliori – e con la vittoria – da questo primo turno di Coppa Italia di Serie D che ha aperto la stagione 2024-2025. I biancorossi sono apparsi solidi e capaci di colpire al momento giusto, mentre per la Varesina, per ora, la sensazione è di una squadra con un ottimo potenziale ma che ancora non gira a regime.

A decidere il 2-0 finale di Masnago sono le reti al 10′ di Valagussa – suo anche l’ultimo gol al “Franco Ossola” della passata stagione quando punì il Varese con la maglia del Vado nei playoff – e di Molinari al 40′. Due reti nate da calci da fermo ma in generale la squadra di mister Floris ha tenuto meglio il campo concedendo davvero pochissimo alle fenici di Marco Spilli, espulso a inizio ripresa per proteste. Bene la difesa dei biancorossi, molto bene il centrocampo con D’Iglio regista e Valagussa uomo ovunque. In casa rossoblu invece le note positive sono meno, con l’ex Mapelli a cercare di tenere la barra dritta mentre l’altro ex, Guri, non è riuscito a farsi rimpiangere dai suoi ex tifosi.

In Coppa Italia avanza così al secondo turno il Varese, che settimana prossima inizierà il campionato dalla trasferta di Voghera. Nel girone B invece la Varesina partirà ospitando a Venegono Superiore la Pro Palazzolo.

FISCHIO D’INIZIO

Inizia con il botto la stagione 2024-2025: al “Franco Ossola” per il primo turno di Coppa Italia il Varese ospita la Varesina per quella che è diventata una classica della nostra provincia, soprattutto per la competizione della coccarda, che vede biancorossi e rossoblu di fronte per il terzo anno consecutivo. Sarà comunque l’unico scontro tra le due formazioni, divise in campionato da gironi differenti. Mister Roberto Floris, che non potrà gustarsi il proprio esordio a Masnago in panchina a causa di una squalifica dell’anno scorso, schiera il suo primo Varese con un 3-5-2 che vede Mikhaylovskiy al centro della difesa, D’Iglio in regia a centrocampo e davanti il tandem formato da Barzotti e Bandi. La Varesina di Spilli scende invece in campo con un 4-2-3-1 che vede due ex: Mapelli sulla linea arretrata e Guri sulla trequarti alle spalle di Bertoli.

Colpo d’occhio: con la sola tribuna aperta a causa degli ormai annosi problemi del “Franco Ossola”, il clima è caldo non solo sotto l’aspetto climatico di questa prima domenica di settembre. Da rivedere il manto erboso, non all’altezza di una prima stagionale così sentita. Nota cromatica: maglia rossa per i padroni di casa mentre la Varesina scende in campo con il completo giallonero, lanciato per la partnership che lega la società ai Mastini dell’hockey.

PRIMO TEMPO

Il Varese sembra partire meglio, tenendo alto il baricentro e prendendo campo. All’8′ però il primo pericolo lo porta Sali che scalda i riflessi di Ferrari con una doppia occasione sulla quale il portierino biancorosso risponde presente. I padroni di casa non si spaventano e, anzi, al 10′ passano: punizione di D’Iglio dalla trequarti a sinistra, primo colpo di testa di Mikhaylovskiy che va sul palo ma sul rimbalzo è Valagussa a depositare in rete, sempre di testa, l’1-0. La Varesina prova a riorganizzarsi e prendere campo ma la difesa biancorossa è sempre solida non concedendo occasioni. La pausa a metà tempo per il caldo spezza un po’ il ritmo della gara ma dopo la ripresa è ancora la squadra biancorossa a farsi vedere: al 36′ D’Iglio prova a soprendere da posizione defilata Chironi con un tiro a rientrare sul quale però il portiere delle fenici reagisce in tempo respingendo sulla linea mentre poco dopo il diagonale di Barzotti va sul fondo. La Varesina si vede con la conclusione di Guidetti dalla distanza che termina tra le braccia di Ferrari ma nel finale di tempo non ci sono altri spunti per cambiare il parziale, che resta di 1-0 fino all’intervallo.

SECONDO TEMPO

La ripresa parte con ritmi più bassi e la Varesina che prova a farsi notare di più ma il Varese spegne sul nascere le ambizioni delle fenici, che al 6′ perdono anche Spilli, espulso per proteste. Iniziano i cambi e il neo entrato Ferrieri – per Giorgi – al 16′ con un cross da sinistra propizia una ghiotta occasione, complice l’uscita sbagliata di Chironi, con Banfi che di testa viene fermato solo dal salvataggio sulla linea di Mapelli; sul corner successivo Molinari conclude tra le braccia del portiere avversario. La gara, complice il caldo e la preparazione non ancora ottimale, rallenta molto e anche tecnicamente le due squadre non riescono a offrire un gran spettacolo. Nel finale però il Varese riprende campo e al 40′ raddoppia su azione d’angolo: cross di Vitofrancesco, Banfi controlla e mette in mezzo un pallone forte che Molinari devia in rete per il 2-0. Il finale non offre altre emozioni e dopo il recupero è il Varese a festeggiare la prima vittoria stagionale e il passaggio del turno in Coppa Italia mentre la Varesina esce dal campo con la consapevolezza di dover proseguire il processo di crescita verso l’inizio campionato di domenica prossima.

