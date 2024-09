I voti di Varese-Varesina: Valagussa gol e tanta sostanza, Guri non si fa rimpiangere

VARESE – VARESINA 2-0 – I VOTI

VARESE

FERRARI 6: Una parata in apertura su Sali e in generale una buona sicurezza pur senza dover fare grandi cose

MOLINARI 6,5: Gara puntuale e la zampata per il gol del 2-0 che chiude la gara

MIKHAYLOVSKIY 6,5: In difesa comanda lui, con fisico e personalità. La sensazione è che sia già indispensabile per la squadra

ROPOLO 6,5: Fa il suo con ordine e cervello

VITOFRANCESCO 6,5: Prima a destra, poi a sinistra, poi ancora a destra. Dove lo metti lui corre, imposta, lotta. Capitano

AZIZI 6,5: Bella sorpresa di questo precampionato, è un under ma fa legna come nessuno in campo

VALAGUSSA 7: Migliore in campo, non solo per il gol ma anche per il numero di palloni recuperati e per l’onnipresenza in mediana

D’IGLIO 6,5: Ha già le chiavi della squadra in mano. Gira lui e girano tutti, anche con una pressione alta su di lui

Daqoune 6: Qualche minuto nel finale per assaporare il campo e vivere una gara vera

GIORGI 6: Ancora un po’ timido, sarà importante la sua crescita in fascia per il futuro del Varese

Stampi 6: Entra nella ripresa, quando la squadra cala un po’, ma lui fa le cose giuste prima in fascia e poi da seconda punta

BARZOTTI 6,5: Si vede poco ma si fa sentire tanto. Giocatore molto intelligente che si saprà far voler bene

Ferrieri 6,5: Entra e spinge con buon piglio

BANFI 6,5: Gara di tanta sostanza, lotta con la difesa rossoblù, non tira in porta ma fa l’assist per il 2-0 di Molinari

Gubellini s.v.: Qualche corsa nel finale

VARESINA

CHIRONI 5,5: Può poco sui gol ma fa anche un’uscita a vuoto che poteva regalare un gol. Lo salva Mapelli

MICONI 5,5: Gli esterni della Varesina faticano e si vedono poco. Lui sulla destra si fa ammonire e Spilli lo cambia

Bobbo 5,5: Entra in corsa ma non riesce a combinare granché

MAPELLI 6,5: Una delle poche note positive di giornata. Da ex conferma quanto di buono aveva mostrato con la maglia biancorossa ed è anche l’ultimo a tenere dritta la barra in casa rossoblù

CAGIA 5,5: Tesserato da poche ore, pasticcia un po’ e si becca un’ammonizione ingenua

Cosentino 6: Entra e dà maggior solidità alla difesa. Deve ancora tornare al massimo di condizione dopo il grave infortunio

GIORGI 5,5: Come per Miconi, anche lui non riesce a essere performante e sbaglia anche qualche appoggio elementare

GIANOLA 6: In mezzo al campo dà sostanza ma deve crescere nella costruzione del gioco

Ghioldi s.v.: Dentro nel finale, non combina molto

GUIDETTI 6: Come carattere e personalità è una sicurezza anche se oggi i compagni non sempre lo assecondano

SALI 6: Uno spunto interessante in avvio – parata di Ferrari – che resta anche l’unico tiro in porta delle fenici. Va spegnendosi con il passare del tempo

Gozzo 5,5: Vuole fare troppo e finisce quasi sempre per incartarsi da solo

GURI 5: Se voleva farsi ricredere dai suoi ex tifosi, non ci è riuscito. Non giocava da sette mesi, ma i tifosi del Varese hanno rivisto una prestazione simile a quelle dell’anno scorso. Servirà una versione migliore alla Varesina quest’anno

GASPARRI 5,5: Non riesce a entrare in partita, non accelera quasi mai e trova spesso la strada sbarrata

BERTOLI 5,5: Ci mette il fisico ma è anche supportato poco e male. Trova avversari che gli concedono poco o niente