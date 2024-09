Coppa Italia: Varese – Varesina in diretta

Prima uscita ufficiale della stagione 2024-2025 per Varese e Varesina che si trovano di fronte al “Franco Ossola” per il primo turno della Coppa Italia di Serie D per una partita a eliminazione diretta che promette subito emozioni. Il nostro liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI