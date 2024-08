Castellanzese sconfitta in Coppa Italia: il Club Milano passa 3-1

“Non ha funzionato niente”. È questo il commento di mister Corrado Cotta che riassume la pessima domenica della Castellanzese, sconfitta 3-1 dal Club Milano dell’ex Manuel Scalise nel turno preliminare della competizione nazionale. (Foto Aldo Massarutto – Castellanzese.com)

Un ko da far tesoro per i neroverdi – che come parziali alibi hanno le indisponibilità di capitano Colombo, Castelletto, Longo e Rodolfo Masera – ma che, come ammesso anche dai commenti al termine della gara da parte di mister Cotta e del direttore Asmini, ha peccato in personalità prima ancora che dal punto di vista tattico.

La gara si è sbloccata al termine del primo tempo con la rete di Rankovic al 45’. Nella ripresa la reazione neroverde non è arrivata, con Goffi che ha raddoppiato al 13’. La rete di Serra al 40’ è stata solo un’illusione con Panzani che ha chiuso la sfida un minuto dopo con la marcatura del definitivo 3-1.

A festeggiare al termine della gara è Manuel Scalise, allenatore del Club Milano, che si è preso la soddisfazione di espugnare il “Provasi” da ex dopo l’esonero della passata stagione. Il prossimo impegno ufficiale per la Castellanzese sarà quindi la prima di campionato domenica 8 settembre in casa dell’Ospitaletto.

«Non ha funzionato niente – commenta lapidario Corrado Cotta -, sono io il responsabile e ci metto la faccia. Cercando di usare lucidità, posso dire che sono preoccupato per un discorso di personalità e per un atteggiamento di disordine. Bisogna lavorare e mettersi in testa che dobbiamo migliorare. I ragazzi mi dovranno dare delle risposte per essere pronti all’esordio in campionato tra due settimane. Spero che la personalità della squadra non sia questa perché ci sarebbe da preoccuparsi».

Ancora più duro il commento del direttore Salvatore Asmini: «In campo c’è stata una squadra sola. Fare una gara del genere alla prima uscita è preoccupante, peggio di così non potevamo fare. Non prendiamo le scuse delle assenze. Non c’è stato nulla di positivo, non abbiamo fatto niente. Bisogna che il mister si metta a lavorare per rimettere insieme i cocci».