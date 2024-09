Doppio test a Minorca per l’Openjobmetis: prima i padroni di casa poi la storica sfida al Real Madrid

La defezione all’ultimo momento di Nico Mannion, che resterà a Varese per proseguire il pieno recupero dopo l’infortunio alla schiena, cambia in parte i piani della Openjobmetis che tra venerdì 13 e sabato 14 settembre calcherà il parquet del Pavellò Menorca, il palasport della città di Mahon dove i biancorossi disputeranno il Torneo Estrella Damm.

Senza il proprio playmaker titolare, la squadra di Mandole dovrà tornare all’assetto utilizzato nelle prime due uscite del pre-campionato, con minuti importanti per Matteo Librizzi, spostamento in regia (spesso) per Jaylen Hands e utilizzo di Jordan Harris come stopper degli esterni avversari ma anche con licenza di colpire in attacco. Ma se il reparto guardie deve fare fronte all’assenza del giocatore più atteso, quelli di ali e centri sono chiamati a una prova concreta dopo i chiari di luna di Sondrio: contro Cremona sia gli uni (Gray, Brown, Alviti) sia gli altri (Akobundu, Fall) non hanno brillato ma a parole sono tutti in crescita e contano di fare bene in Spagna.

PRIMA IL MINORCA – Il doppio test avrà difficoltà diverse. Il primo avversario (venerdì, ore 21) è l’Hestia Menorca, la squadra di casa che milita in LEB Oro (la serie A2 spagnola) e si è piazzata a metà classifica nella scorsa stagione. Gli isolani però sono formazione ambiziosa e vogliono migliorare fin da questa annata sportiva; la squadra di coach Javier Zamora vanta una solida colonia di giocatori dell’Est capeggiati dall’esperto pivot Lukovic. Ci sono i nazionali bulgari Stoilov ed Ivanov e l’ungherese Tanoh oltre che i vari spagnoli Alderete, Figueras e Arteaga. Varese dovrà fare attenzione all’entusiasmo e alla qualità dell’Hestia che ha vinto sul campo di Palma di Maiorca il primo match di coppa della stagione.

PROFUMO DI STORIA – Il piatto forte del torneo però è lo storico confronto tra Varese e Real Madrid, una partita che negli anni Settanta valeva letteralmente il trono d’Europa: le due squadre hanno disputato ben quattro finali di Coppa dei Campioni nell’arco di cinque anni. La Ignis vinse nel 1975 (Anversa) e 1976 (Ginevra) ma perdette la prima (Nantes 1974) e l’ultima (Monaco di Baviera 1978). Ci furono però, in quegli anni, tanti altri confronti di grande rilevanza come quello nella vecchia “palestra dei pompieri” nel 1962 che causò addirittura un cambio di regolamento in ambito FIBA: venne vietato l’autocanestro dopo che il Real con quello stratagemma evitò i supplementari. Oppure la semifinale del 1979 quando lo spagnolo Prada fallì tre tiri liberi (storica la radiocronaca di Claudio Piovanelli per Radio Varese) consegnando alla Emerson la qualificazione all’ultima finale con il Bosna di Sarajevo.

L’ultimo incrocio tra biancorossi e blancos risale ai quarti di finale di Uleb Cup (l’attuale Eurocup) nel 2003-2004 con doppio successo risicato dei madrileni (68-67 in Spagna, 62-57 a Masnago) che poi vennero sconfitti in finale dall’Hapoel Gerusalemme.

Oggi il confronto è (ahinoi) improponibile: il Real è rimasta una delle superpotenze del basket europeo, ha vinto 11 volte l’Eurolega (l’ultima nel 2023) e mette a disposizione di Chus Mateo una formazione formidabile. C’è una bella componente argentina (Facundo Campazzo, Gabriel Deck) in sintonia con il tandem Scola-Mandole, c’è capitan Sergio Llull a rappresentare la quintessenza del madridismo, ci sono campioni come Hezonja, Musa e i lunghi Ibaka e Tavares che in Europa sono devastanti. Che Openjobmetis vedremo di fronte a una corazzata del genere? Il risultato pare fuori discussione (mancherà Garuba, infortunato) ma per i biancorossi sarà l’occasione di uno step di crescita da sfruttare in vista del campionato. Magari provando a fare una bella figura per un tratto di partita, il più largo possibile.

IL TROFEO “CIUTAT DE MAO'” SU VARESENEWS – Le due partite di Minorca saranno raccontate su VareseNews con informazioni a getto continuo: la cronaca della partita sarà aggiornata ogni 5′ con il racconto di quanto accadrà a Mahon. Al termine della gara le parole a caldo dei protagonisti e le immagini direttamente dal Pabellò.