Niente trasferta a Minorca per Nico Mannion: resta a Varese per curare la schiena

Sarà ancora una Openjobmetis senza Nico Mannion quella che tra venerdì 13 e sabato 14 affronterà il torneo internazionale “Ciutat de Maò” a Minorca dove i biancorossi affronteranno i padroni di casa nel primo incontro e, soprattutto, il Real Madrid nel match del sabato sera.

Il playmaker e capitano di Varese è rimasto a terra all’ultimo momento (la squadra è partita oggi da Malpensa): una scelta dettata dalle sue condizioni fisiche che lo avevano già costretto ai box nei primi due impegni prestagionali contro Milano (scrimmage a porte chiuse) e contro Trento a Livigno. La società ha preferito trattenere Mannion a Varese per proseguire senza rischi il percorso di recupero dall’infortunio alla schiena così da averlo al meglio per l’inizio del campionato.

Possibile comunque che il regista 23enne rientri nel quadrangolare di Lecco del 21 e 22 settembre. Proprio ieri (mercoledì 11) in un incontro informale con la stampa, coach Herman Mandole aveva spiegato come il problema alla schiena abbia condizionato sia la preparazione di Nico sia quella complessiva. I programmi iniziali – quelli di un Mannion che avrebbe dovuto avere minutaggi progressivamente in crescita nelle amichevoli – sono stati modificati proprio a causa della sua assenza e questo ha avuto ripercussioni anche sui compagni che hanno dovuto redistribuire i minuti e i compiti interni al quintetto.

Sfuma però così una sfida molto intrigante, quella tra Mannion e Facundo Campazzo, lo spettacolare playmaker del Real Madrid e della nazionale argentina (di cui Mandole è assistente allenatore), che era uno dei principali motivi di interesse del match contro le Merengues. Il Real nel frattempo ha vinto l’attesa amichevole “da Eurolega” con il Monaco, 77-75, grazie al canestro decisivo dell’altro argentino Gabriel Deck.