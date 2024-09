Festa biancorossa al “Franco Ossola”: il Varese batte 2-0 la Sanremese

Saranno le bandierine biancorosse distribuite sulla tribuna del “Franco Ossola” a rendere ancora più festosa la vittoria del Varese, ma il 2-0 sulla Sanremese ha davvero un dolce sapore per l’ambiente varesino che si gode i tre punti presi e il momentaneo primo posto in classifica, in attesa delle gare della domenica.

Gara indirizzata con un inizio di grande spinta dai ragazzi di mister Roberto Floris – già acclamato dai cori dei tifosi – e con la doppietta di Barzotti che va a segno al 14′ e al 41′ bissando così i due gol infilati domenica scorsa contro l’Imperia. A vincere la gara però è la prestazione della squadra, compatta e decisa, che non lascia nulla alla Sanremese e, soprattutto nel primo tempo, affonda con buone trame trovando due gol e creando diverse altre occasioni. Nella ripresa la gara si è fatta meno bella ma i biancorossi non hanno rischiato nulla rispondendo con compattezza ai passaggi a vuoto visti contro l’Imperia.

Si deve guardare avanti, mercoledì ci sarà già un altro impegno con l’infrasettamale di mercoledì 2 ottobre a Broni contro l’Oltrepò che è ancora a quota zero in campionato e ha tanta voglia di sbloccarsi. Il Varese, di contro, vorrà proseguire la striscia positiva.

FISCHIO D’INIZIO

A sei giorni dalla vittoria emozionante contro l’Imperia il Varese ritrova il “Franco Ossola” per l’anticipo di campionato in vista del prossimo turno infrasettimanale in casa dell’Oltrepò. Mister Roberto Floris deve ancora fare i conti con qualche defezioni e nel suo 3-5-2 schiera Priola e Bonaccorsi in difesa con Mikhaylovskiy, Daqoune e Azizi a centrocampo con Valagussa e davanti si affida ancora a Banfi e Barzotti, autori di due doppiette settimana scorsa. La Sanremese di Mattia Gori si presenta con un 3-5-2 che vede l’ex Mattia Monticone al centro della difesa. Bandierine biancorosse in tribuna per un’accoglienza colorata all’ingresso in campo.

PRIMO TEMPO

Parte bene il Varese che si mette subito nella metà campo avversaria e sfiora il vantaggio al 4′ con il destro voltante di Mikhaylovskiy che sfiora il palo su punizione di Vitofrancesco. I biancorossi tengono meglio il campo e spingono. Al 14′ arriva il vantaggio: Banfi difende bene palla sulla sinistra e mette in mezzo, la palla arriva a Barzotti sul secondo palo, controllo e mancino all’angolino per l’1-0. La squadra di Floris, trovato il vantaggio, non si ferma e mantiene l’atteggiamento propositivo che porta a una grande occasione al 20′: recupero di Daqoune, Barzotti per Banfi che solo davanti a Maffi non riesce a segnare. La gara si innervosisce un po’, i ritmi calano e l’arbitro deve iniziare a tirare fuori qualche cartellino, anche rivolto alle panchine con Bregliano che viene ammonito per proteste. Il Varese però non si lascia distrarre e al 41′ trova il raddoppio: angolo dalla sinistra battuto a rientrare da Vitofrancesco, inserimento centrale di Barzotti e tocco ravvicinato per il 2-0. Il primo tempo si chiude così con i biancorossi avanti di due gol e in controllo della gara.

SECONDO TEMPO

La Sanremese torna in campo con Cesari al posto di Grancara e soprattutto con l’attaccnte Tedesco per Bechini. I matuziani provano a mettere pressione al Varese nei primi minuti con un gioco più fisico. La retroguardia biancorossa concede qualche metro di campo ma non occasioni, con l’unico pericolo che nasce da un’incomprensione tra Stampi e Bonaccorsi alla quale il difensore rimedia con una scivolata precisa su D’Antoni in area. Davanti invece i biancorossi si affidano soprattutto alle folate di Stampi sulla sinistra, che trova spazi ma quasi mai compagni in area. La gara sfila così senza grandi emozioni con la Sanremese che prova timidamente a impensierire la rocciosa difesa biancorossa, con anche Priola e Bonaccorsi che non sbagliano nulla. La spinta dei liguri nei 5′ di recupero porta a qualche corner ma nessuna versa occasione e così i biancorossi si mettono in tasca i tre punti e si godono, per una notte, il primo posto in classifica.