VARESE – SANREMESE 2-0 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

PIRAS 6,5: Mai impegnato in parate, si disimpegna egregiamente nelle prese alte, prendendone anche un paio abbastanza complicate

PRIOLA 6,5: Preciso, concentrato e solido. Le incertezze delle altre partite non si vedono più e gioca una gara di ottimo spessore

MIKHAYLOVSKIY 7: Guida la difesa ottimamente e contro un attacco di gran livello non concede nemmeno un tiro in porta

BONACCORSI 6,5: Anche lui cresce e riduce al minimo gli errori. La condizione non è ancora ottimale ma la tenuta mentale è in ascesa

VITOFRANCESCO 6,5: Oggi non deve fare lavoro extra, si limita a fare quello che sa e lo mette in pratica con grande applicazione. Come sempre, del resto

DAQOUNE 6,5: Torna al suo ruolo (sarà davvero la mezzala?) in mezzo al campo e gioca una partita grintosa e con tante giocate di qualità

AZIZI 6,5: In mediana ci mette fisico e pochi fronzoli, come gli richiede mister Floris. Esce per crampi e con la testa fasciata. Un lottatore

Maccioni 6: Dentro nel finale, non nel momento migliore della gara e non trova terreno fertile per mettersi in evidenza

VALAGUSSA 6,5: È sempre dappertutto: in difesa, in mediana, in pressione, dentro l’area avversaria. Arriva ovunque e la squadra non può che ringraziare

STAMPI 6,5: Non straripante come contro l’Albenga ma quando da sinistra punta l’avversario è sempre un pericolo. Cresce anche in fase difensiva e questa forse è l’aspetto migliore

BARZOTTI 8: Seconda doppietta di fila al “Franco Ossola”, 4 gol in sei giorni e oltre alle reti si fa apprezzare anche per il lavoro per la squadra:

Gubellini 6: Quando entra il Varese è più impegnato a difendere che a spingere e questo lo condanna a rincorrere palloni sporchi. Lui abbassa la testa e pedala. Quando anziché provare l’azione personale cerca il passaggio per Banfi, meglio posizionato, fa capire che nella mentalità della squadra è dentro in pieno

BANFI 7: Non segna ma fa un assist e tanto altro. Ci va vicino nel primo tempo ma Maffi gli para un’ottima occasione. Si rifarà al più presto, ne siamo certi.