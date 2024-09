Floris: “Contento della solidità della squadra. Piedi per terra, non guardiamo la classifica”

VARESE – SANREMESE 2-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): La partita è andata bene, tutto è andato liscio ma la gara era complicata perché la Sanremese è una squadra forte e ho chiesto ai ragazzi maggior equilbrio, di badare meno alla giocata ma essere più concreti. Il campo non è in perfette condizioni e ci limita le giocate, se dobbiamo adattarci ad essere sporchi dobbiamo farlo. Mi è piaciuta la solidità perché abbiamo dovuto cambiare molto in difesa in queste prime gare di campionato e trovare questo ci può servire.

FLORIS 2: Tra un’ora inizio a pensare a mercoledì che ci attende una gara difficile, non possiamo sottovalutare le squadre che ora sono sotto, anzi penso che siano le partite più complicate. Chiederò ai ragazzi di alzare la soglia di attenzione, di essere concentrati. Non guardiamo la classifica, teniamo i piedi per terra pensando partita dopo partita perché abbiamo visto che da un momento all’altro si può inciampare su qualsiasi campo. Voglio una mentalità forte da quel punto di vista, che approccia le partite indifferentemente dall’avversario. Ringrazio il pubblico, per noi è fondamentale e spero che domenica prossima questo pubblico diventi sempre più grande numeroso e forte nel sostenere la squadra che sta facendo qualcosa di speciale. Questa maglia la sudano tutti, come promesso.

MATTIA GORI (Allenatore Sanremese): È stata una partita strana, ma il Varese ha meritato la vittoria. Avevamo pensato di venire a giocare qui con coraggio e personalità, ma abbiamo perso tanti duelli individuali. Sono abbastanza contento della prestazione della squadra che ha provato a seguire lo spartito ma il campo, senza cercare alibi, ci ha creato qualche problema. Accettiamo la sconfitta, i biancorossi hanno giocatori importanti e su questo siamo stati poco lesti. Siamo una squadra molto giovane, questa è una tappa che ci serve e questo per noi fa parte del percorso di crescita. Per quanto riguarda l’arbitraggio è meglio che non parlo perché per noi era impossibile da sistemare. Non voglio aggiungere altro. La Sanremese l’anno scorso è arrivata decima e quest’anno deve fare molto meglio perché ha le potenzialità per farlo.

ZAKARIA DAQOUNE (giocatore Varese): Per me non cambia giocare da centrocampista o difensore, l’importante è fare il meglio per la squadra. In casa siamo sempre contenti di giocare e sentire il calore del pubblico. Mi fanno piacere i complimenti, cerco di mettermi a disposizione e aiutare i compagni. Mercoledì l’impatto deve essere come quella di oggi o le passate perché ogni gara nasconde insidie.