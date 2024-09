Festa Polha alle Paralimpiadi: oro per Barlaam e bronzo per Terzi

Continuano a conquistare medaglie i nuotatori italiani alle Paralimpiadi di Parigi. E sale anche il computo di quelle vinte dagli atleti della Polha. Quella più preziosa – con tanto di record del Mondo – arriva da Simone Barlaam (foto Roberto Bof) che vince i 50 stile libero S9 mentre Giulia Terzi conquista il terzo posto nella finale dei 400 stile libero S7. Il bronzo della portacolori della squadra varesina è arrivato pochi minuti dopo all’oro portato a casa da Federico Bicelli nei 400 stile libero S7.

In questo lunedì sono arrivati altri allori per la spedizione italiana: argento per Francesca Tarantello e la sua guida Silvia Visaggi nel triathlon Ptvi femminile mentre Daila Dameno e Paolo Tonon hanno centrato il bronzo nel tiro con l’arco Mixed Team W1. Dal triathlon Pts2 è arrivato anche l’argento per Veronica Yoko Plebani