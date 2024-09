Fiber4Planet. Dopo Busto Elena Rizzardi espone a Gavirate

Nuova tappa per il progetto Fiber4Planet di Elena Rizzardi nello showroom dell’azienda Glass Emotion Torsellini Vetro a Gavirate, dopo il lancio a Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio all’inizio dell’estate.

Le opere della fiberartist sul tema della sostenibilità ambientale, con la grande installazione dedicata al Great Green Wall africano, dal 4 ottobre abiteranno uno spazio ipertecnologico dove luce e trasparenza elevano la qualità del tempo dedicato all’efficienza e alla convivialità, attraverso elementi di grande coinvolgimento. Una location industriale non convenzionalmente prestata all’arte contemporanea, che aggiunge una inedita lettura esperienziale alla sperimentazione materica della Rizzardi: il pubblico è accompagnato ad una esperienza di armonica alternanza tra progetti/emozioni di origine tessile o vitrea, dove il labile confine tra oggetti di design e opere d’arte viene sintetizzato nella definizione di raffinati componenti dell’ambiente in cui vivere. Il vernissage si terrà venerdì 04 ottobre 2024 alle ore 18.30, la mostra a cura di Carla Tocchetti resterà aperta fino al 31 ottobre con orario 8-12, 14-18.

Sperimentando nuove matericità sostenibili, come tufting e led impiegati nella realizzazione dell’installazione Fiber4Planet, anche per questa esposizione Elena Rizzardi con Glass Emotion Torsellini Vetro presenta una singolare soluzione tecnica su misura per architettura, formulata in vetro a partire da un’opera fiber.

Orgogliosa esponente della fiberart lombarda, nata e cresciuta in uno dei distretti tessili più importanti d’Italia, Elena Rizzardi possiede un vero e proprio “DNA: fiber”. “Da vent’anni l’Artista coltiva un prezioso archivio di tessuti artigianali di recupero. Strappati al consumismo delle eccedenze e delle discariche, gli avanzi dischiudono la possibilità di una seconda Creazione, che la Rizzardi produce con sapienti tagli e gessature, riflessi e sfumature acriliche e persino interventi in tufting, capace di restituire in ogni frammento d’opera infiniti microcosmi nei quali perderci, e ritrovarci consapevoli del tempo delle cose, del loro valore, di ogni nostro gesto che incide sul destino del pianeta”, afferma la curatrice Carla Tocchetti.

Da sempre attenta ai risvolti sociali ed economici legati alla sostenibilità ambientale, Elena Rizzardi si pone l’obiettivo di lasciare una impronta ecologica positiva ad ogni livello del tessuto sociale. Si stima che dal 2000 ad oggi oltre 150.000 persone siano state intercettate dalle sue opere presenti in rassegne, biennali d’arte, sedi istituzionali, scuole e istituti di formazione, centri diurni di assistenza anche a disabili gravi (come il CDD Gallarate che ha partecipato al progetto Fiber4Planet), showrooms, gallerie, negozi e dimore private in una quindicina di Nazioni.

Al progetto collaborano Glass Emotion Torsellini Vetro, Saporiti Italia, Corderia Bossi, DBcolor, Kiwanis International Como, Premiato Biscottificio Varese e CDD Gallarate. Il Fiber4Planet Art Tour proseguirà oltre i confini nazionali: nel 2025 la Rizzardi parteciperà alla IATB 2025, Biennale Australiana itinerante dedicata alla Fiber Art.

Nel corso della mostra avranno luogo allo Showroom Glass Emotion Torsellini Vetro di Gavirate una conversazione con la curatrice venerdì 18 ottobre (ore 16 – 18) e un incontro con Rosa Gallace, ambasciatrice internazionale dell’arte e della cultura sabato 19 ottobre (ore 15.30) la quale presenterà il suo libro “Nelle pieghe del tempo” in dialogo con Carla Tocchetti. Inoltre a Varese in via San Martino della Battaglia 6B (corte interna) sabato 12 e domenica 13 ottobre (ore 10.30-18.30) si terrà “Meet The Artist @Premiato Biscottificio”: momenti di live art con Elena Rizzardi e presentazione della mostra di Gavirate.

SCHEDA

FIBER4PLANET di Elena Rizzardi a cura di Carla Tocchetti, Gavirate – Showroom Glass Emotion Torsellini Vetro, via della Ciocca 6, dal 4 al 31 ottobre 2024. Apertura da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 12, dalle ore 14 alle 18 con ingresso libero. Curatrice in presenza venerdì 18 ottobre 2024 dalle 16 alle 18.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre ore 10.30-18.30 a Varese in via San Martino della Battaglia 6B (corte interna) “Meet The Artist @Premiato Biscottificio”: momenti di live art con Elena Rizzardi e presentazione della mostra di Gavirate.

Sabato 19 ottobre ore 15.30 Gavirate Showroom Glass Emotion Torsellini Vetro via della Ciocca 6: Rosa Gallace, ambasciatrice internazionale della cultura, presenta il suo libro “Nelle pieghe del tempo” in dialogo con Carla Tocchetti.

BIO DELL’ARTISTA ELENA RIZZARDI

Elena Rizzardi, classe 1962, besnatese, fin da piccola frequentava la piccola tessitura del nonno, affascinata dal colorato universo dei fili e dei tessuti, e manifestando prestissimo il desiderio di dipingere. La sua famiglia valorizza la sua inclinazione verso l’arte e la incoraggia a partecipare a piccoli laboratori di pittura. Successivamente quando Elena è adolescente, si iscrive al Liceo Artistico.

La sua sperimentazione espressiva inizia con l’uso di oli e acrilici su temi figurativi e astratti, ma ben presto riaffiora l’antica fascinazione per i tessuti, che nel frattempo sono diventati parte della sua attività professionale (Elena Rizzardi infatti lavora come arredatrice di interni presso Saporiti Italia). In anni recenti Elena Rizzardi elegge l’Informale Materico come propria linea espressiva, orientando la ricerca sul tema del riutilizzo artistico come nuova possibilità narrativa. Nelle sue opere, elaborate con una cifra assolutamente personale, confluiscono infatti suggestioni diverse, dai tessuti d’arredamento provenienti da scarti e campionari, a fibre recuperate di vario genere, ma anche stucchi, gessi, e altri componenti di riciclo. Nessun limite neppure alla finalizzazione artistica: la Rizzardi oltre a realizzare pannelli dal microformato al grandissimo, si cimenta anche nella produzione di originali accessori di design e complementi d’arredo, sia in pezzi unici che piccole tirature.

L’attività artistica Elena Rizzardi si è ulteriormente affermata negli ultimi anni a livello nazionale e internazionale con la partecipazione alle Biennali d’Arte a Venezia, Atene, Monreale (PA), Genova. Sue mostre sono state proposte da galleristi internazionali a Londra, Parigi, Zurigo, Praga, Atene, Lisbona, Innsbruck, Stoccarda, Barcellona e Alicante in Spagna e Propiano in Corsica. Fra le numerose mostre sul territorio italiano effettuate in oltre venti anni di attività espositiva si segnalano quelle di Venezia, Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Bari, Ferrara e Mantova.

Da segnalare le due mostre personali “DNA fiber” al Monastero di Santa Maria Assunta, Cairate VA (2023), e Fiber4Planet” a Palazzo Marliani Cicogna Sede Museale di Busto Arsizio VA (2024) entrambe a cura di Carla Tocchetti.

Importanti sono i riconoscimenti conseguiti recentemente a Parigi (Premio Picasso – Galleria Espace Thorigny Le Marais) e Barcellona (Concorso Internazionale Luxembourg Art Prize), e in Italia (Genova, Premio speciale SATURA Palazzo Stella; Palermo, premio Vittorio Sgarbi e premio Eccellenze Artistiche; Ferrara, Premio Dante Alighieri; Milano, Libreria Bocca; Terni Umbria Art Festival; Biella, Concorso Modigliani).

Sue opere sono inoltre pubblicate nelle antologie ”L’arte al tempo del coronavirus” (Skira), nell’ “Atlante dell’Arte contemporanea 2021” (De Agostini), ne “La Poesia e L’Arte” curato da Salvo Nugnes (Art Factory) e in varie edizioni dell’Agenda degli Artisti (Libreria Bocca 1775 Milano). Alcune opere di Elena Rizzardi, anche grazie alla collaborazione con Saporiti Italia, sono in collezione presso showroom e residenze private di prestigio anche internazionali, tra cui Singapore, Dubai, Londra, Lisbona, Atene, Ginevra, Lugano e Cannes.