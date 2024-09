Fiera di Varese, “40mila presenze nei primi sette giorni”. Nel weekend gli ultimi eventi

Sono oltre 40mila le presenze registratre nei primi sette giorni della 46esima edizione di Fiera di Varese. “Soddisfatti i 150 espositori presenti in fiera – si legge nella nota diffusa – e si conferma molto apprezzata l’Area Street Food. Grande successo di pubblico anche per gli eventi e i Talk Show”.

La Fiera proseguirà per tutta il fine settimana con ingresso gratuito e chiuderà domenica 22 settembre alle ore 20.00. Il weekend di eventi si aprirà invece nella serata di venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 19.30, con la prima volta in fiera di Polha Varese, Associazione polisportiva dilettantistica per disabili seguita alle 20.15 da Basket Sette Laghi. Sabato 21 alle 20.00 torna il Rugby Varese con il suo proverbiale entusiasmo mentre si chiude domenica 22 alle 14.00 con la storica Von Pallanuoto.

Sempre nella serata di venerdì vedrà chiudersi la Rassegna delle interviste di Morena Zapparoli Funari, VerbaManent, con la presentazione del libro “Una brava madre” di Elisabetta Cametti, scrittrice che da più di 20 anni si occupa di editoria e lavora tra Milano e Londra e i suoi romanzi thriller, fra cui alcuni bestseller internazionali, sono amatissimi dal pubblico e dalla critica tanto che la stampa l’ha ribattezzata “la signora italiana del thriller”.

Grandissimo è stato il successo per gli eventi dell’Area Incontri e Cultura diretto e coordinato da Confesercenti Lombardia sede di Varese e Impresa Donna, una kermesse davvero ricca di appuntamenti che sono stati presi d’assalto da visitatori e curiosi ma che non è finita qui. Venerdì 20 settembre alle ore 20.00 sarà proprio il gruppo di “Impresa Donna” a raccontarsi in Fiera: Gruppo Impresa Donna Confesercenti e Radio Village Network, serata aperta alle testimonianze delle Imprese al femminile.