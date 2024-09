Fondazione Molina: 30 anni di cura per i malati di Alzheimer con nuove iniziative per il benessere dei pazienti

Da quasi 30 anni la Fondazione Molina ha un nucleo dedicato ai malati di Alzheimer e malattie neurodegenerative con 20 posti letto in regime residenziale. L’ambiente è strutturato con allestimenti specifici, colori studiati appositamente per la tipologia di paziente e un giardino privato esterno per favorire il movimento in sicurezza.

Tante iniziative e progetti nel tempo si sono sviluppati grazie al forte lavoro d’equipe di tutte le professionalità presenti nel nucleo, nonché attraverso la conoscenza delle storie e dei vissuti dei nostri Ospiti e dei caregiver. A breve la Fondazione inaugurerà un nuovo giardino su un’area di 1000 mq già presente: “Il Verde Ricordo”, progettato e realizzato gratuitamente da Fito-Consult; l’azienda varesina poi si occuperà, sempre gratuitamente, della manutenzione di questo spazio magico che vedrà nuove specie vegetali per stimolare la sensibilità dei pazienti, aree di riposo con gli alberi e fiori della memoria, orti terapeutici e percorsi con pergolati colorati.

La Fondazione Molina, con Varese Alzheimer, mette a disposizione uno Sportello di Counseling ai familiari degli ospiti che frequentano il Centro Diurno Integrato ed il nucleo Alzheimer: il servizio offre uno spazio di ascolto e supporto nel quale il familiare esplora le difficoltà relative a processi evolutivi e agli stati di crisi del proprio caro e allo stesso tempo rafforzare e sostenere il mantenimento della relazione con lo stesso.

La forza del nostro lavoro quotidiano con i malati di Alzheimer è racchiusa in questa frase: “Quando curi una malattia puoi vincere o perdere, quando ti prendi cura di una persona vinci sempre.” (P. Adams)