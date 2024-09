Fuochi d’artificio a Sesto Calende: nel cielo lo spettacolo che illumina il Ticino

Sesto Calende ha salutato agosto illuminandosi nella notte con lo spettacolo dei fuochi d’artificio che ieri sera, sabato 31 agosto, ha attirato una folla di decine di migliaia di persone sul lungofiume. Il tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio, rimandato da metà luglio a fine estate, è iniziato puntualmente alle 22:30 e ha regalato venti minuti di spettacolo, con il cielo di Sesto Calende e Castelletto Ticino colorato di giochi di luci mentre grandi e piccoli rivolgevano il proprio naso all’insù.

Quest’anno una scelta significativa da parte dell’ammnistrazione comunale, insieme alla Pro Loco e al Comitato Commercianti, è stata quella di rende i fuochi a basso impatto ambientale e non effettuare i tradizionali colpi di mortaio all’inizio e alla fine dello spettacolo, così da ridurre rispettare la tranquillità della città, dei suoi abitanti e degli animali.

Al termine dei fuochi d’artificio, la festa è finita avanti fino a mezzanotte. Molte persone, infatti, si sono trattenute nelle centrali piazze, come Piazza Mazzini e Piazza Guarana, per ascoltare musica dal vivo di vari generi: dal pop al rock passando per l’eletronica del dj set. Le note hanno continuato a risuonare nell’aria contribuendo a prolungare l’atmosfera che ha caratterizzato l’intera serata, in attesa settimana prossima del Palio dei Rioni e della festa di Sesto Città.

L’evento di ieri ha visto inoltre un importante dispiego di mezzi e personale per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. In totale, sono stati coinvolti quasi novanta membri della Protezione Civile, oltre a una decina di carabinieri e agenti della Polizia Locale, 6 guardiafuochi e 18 volontari del CVA (Corpo Volontari Ambulanza). A disposizione, inoltre, c’erano 3 autoambulanze, pronte a intervenire in caso di necessità.