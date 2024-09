Gadda (Italia Viva): “Da Giorgetti troppi ritardi sui fondi ai comuni di frontiera

Maria Chiara Gadda, vice-presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, sollecita il ministro Giorgetti ad accelerare l’erogazione delle risorse derivanti dai ristorni per i frontalieri.

«Il sostegno ai comuni di frontiera non si dà a parole, ma rispettando i patti e i tempi – scrive Maria Chiara Gadda in una nota diffusa in serata – Il MEF ha annunciato oggi che i ristorni dei frontalieri attribuiti ai comuni verranno erogati forse a metà ottobre. Il ministro Giorgetti viene proprio da questi territori e dovrebbe sapere che per settimane i sindaci sono rimasti in attesa di nota ufficiale sui riparti senza la quale è impossibile chiudere i bilanci. Parliamo di milioni di euro, tradizionalmente erogati tra luglio e agosto, che per i piccoli comuni di frontiera sono fondamentali per garantire servizi ai cittadini. Regioni e comuni hanno dimostrato efficienza nella gestione dell’iter burocratico, non si può certo dire la stessa cosa per il governo. Giorgetti si impegni e solleciti il parere dell’Ufficio Centrale di Bilancio, necessario per sbloccare le risorse. Ulteriori ritardi metterebbero in ginocchio i comuni».