Gavirate si prepara al weekend di Alzheimer Fest: due giorni di eventi al Chiostro e sul lungolago

Aprirà il prossimo fine settimana a Gavirate l’Alzheimer Fest 2024. Progetto Rughe odv ha scelto per questa edizione il titolo: “In viaggio con Alzheimer Fest 2024, Una sinfonia di emozioni“.

Nutrito il programma:

Sabato 7 settembre Al Chiostro di Voltorre una giornata di incontri, dibattiti, workshop, laboratori con medici e specialisti esperti dedicati alla comunità, per discutere di :

– diagnosi di demenza e supporto alle famiglie

– comunicazione con la persona con demenza

– laboratorio esperenziale rivolto ai caregiver

– musicoterapia per prendersi cura

La mattina incontri aperti a tutti; il pomeriggio posti limitati con prenotazione al tel.366 6457422 o alla mail info@progettorugheodv.it

Contemporaneamente, le persone con decadimento cognitivo e chi già frequenta gli Atelier Rughe potranno partecipare alle attività dedicate per divertirsi insieme e consentire ai familiari di partecipare ai dibattiti e ai workshop: con Luigi Bellaria, Nerella Corazza, Maria Silvia Falconi, Grazia Giani, Anna Romano, Alice Balboni e Anna Zavaglia.

La musica del CFM Gavirate accoglierà tutti gli ospiti impegnati nelle diverse attività.

Il Chiostro ospite anche la mostra dell’artista Ulderico Guerrini e la mostra video di Atelier Rughe “L’arte dell’anima dal buio alla luce”, a testimonianza del laboratorio di Arteterapia.

Sabato sera alle 21 Cineforum nel cortile della Biblioteca di Gavirate verrà proiettato il film “Ella & John”, in collaborazione con l’Immaginario.

Domenica 8 settembre sul Lungolago pranzo con Pro Loco ed eventi per tutti. La giornata si apre con lo spettacolo delle Compagnie Malviste “Messaggio in bottiglia” e la sfilata delle barche dei Canottieri Gavirate, seguito dalla premiazione degli alberi addobbati, musica con CFM Gavirate e DJ Pitt, laboratori e attività per tutti da 0 a 100 anni.

Le attività proposte sul lungolago:

– il pranzo e la merenda all’aperto con ospiti RSA e Atelier Rughe, musica ed animazione

– in giro sul lungolago con il risciò elettrico donatoci da Cristalli d’Argento

– laboratori con Luigi Bellaria, Nerella Corazza, Grazia Giani, ReMida AltreMenti

– truccabimbi della CRI Medioverbano Gavirate

– Stringhe colorate ad allietare la giornata

– installazione a cura degli Studenti Isis Stein “Dalla carta all’e-mail, dal calamaio al tablet”

– Giochi di psicomotricità con Anna e gli studenti dell’Isis Edith Stein

– Riciclattolo con Legambiente, i giocattoli di una volta

– Arrampicata con il CAI Gavirate

– Scacchi giganti in sfida con Istituto Comprensivo Gavirate

– Calciotto, calciobalilla per tutti

– Le api dell’Apicoltura Carrera

– le foto del giorno, ritratti dalla festa

– Note sull’acqua con Le Bande di Gavirate e Casalzuigno

– I consigli di Progetto Rughe e Medici senza camice, lo sportello degli specialisti Psicologi e Geriatri

L’evento ha il patrocinio del Comune di Gavirate e della Provincia di Varese, il supporto di ProLoco Gavirate, Canottieri Gavirate, CAI Gavirate, CCS Oltrona, CRI Gavirate, Lions Club e Ugate Gavirate, Fondazione Bernacchi Gerli, Associazione Woodinstock, Associazione Parkinson Insubria, Confederazione Parkinson, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, con la partecipazione delle Associazioni in rete gaviratesi e non e con l’aiuto prezioso di tanti volontari.

Una Festa della comunità che accoglie le fragilità e nel combattere lo stigma supporta le famiglie nel percorso di vita con la demenza.