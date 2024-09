Giornata di consulenze psico-socio sanitarie all’ospedale di Saronno per la Giornata della Salute mentale

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, l’Unità Operativa Complessa Dipendenze di ASST Valle Olona partecipa all’(H) Open Day sulla Salute Mentale con due iniziative.

Questo (H) Open Day, giunto alla sua undicesima edizione, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

Protagonista il SERD di Saronno (Via Varese 196) che, nella giornata del 10 ottobre, offrirà consulenze psico-socio-sanitarie, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

I posti a disposizione sono limitati (6) e per accedere è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il numero 02.9626478, attivo a partire da oggi, 27 settembre, oppure inviando una mail a sert.saronno@asst-valleolona.it (specificando la richiesta o la domanda informativa).

Sempre il 10 ottobre, poi, verrà attivato l’Info Point Online cui gli utenti potranno rivolgersi per ricevere richieste di informazioni sulle condizioni di addiction, ricevendo in tempo reale una risposta da parte degli operatori psico-socio-sanitari del SERD di Saronno.

Questo servizio sarà attivato da remoto, il 10 ottobre dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00: l’utente che desideri usufruirne dovrà inviare una mail a sert.saronno@asst-valleolona.it alla quale riceverà riscontro in “tempo zero”.

I problemi legati alla salute mentale, come depressione e ansia per citarne alcuni, influiscono in maniera negativa sulla qualità della vita, sia in ambito familiare che professionale, oltre che nella sfera socio-relazionale. É per questo che è necessario intervenire subito, chiedendo aiuto. La presa di coscienza della problematica è il primo, fondamentale passo da mettere in atto per affrontare il problema.

«Secondo quanto riportato dall’OMS, i disturbi mentali sono una delle sfide maggiori che la Sanità deve affrontare perché coinvolgono più di un terzo della popolazione europea. In Italia, circa una persona su cinque soffre di almeno un disturbo mentale e i più comuni sono ansia e depressione. Solo una su tre riceve cure e assistenza adeguate, in base a quanto emerge dal rapporto dell’Headway – Mental Health Index 3.0 – conclude la dottoressa Donatella Fiorentini, Direttrice dell’UOC Dipendenze del SERT di ASST Valle Olona – ecco perché abbiamo cercato di fornire il nostro contributo in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale».