Giornata scientifica “Giovanna Tosi”: esperti internazionali a Varese per discutere di tumori e difese immunitarie

È dedicata al tema «Patogeni, tumori, e difese dell’ospite» la sesta Giornata scientifica Giovanna Tosi, organizzata dall’Università dell’Insubria e dall’associazione Giovanna Tosi per la lotta contro i tumori, nata nell’ambito dell’Ateneo in memoria della ricercatrice scomparsa nel 2016. Un’occasione di confronto sulle frontiere della lotta contro il cancro con esperti di livello internazionale venerdì 20 settembre a Varese, nella sede universitaria di Villa Toeplitz dalle ore 9.

L’evento è orchestrato dal professor Roberto Accolla, presidente dell’associazione Giovanna Tosi, e si apre con i saluti del rettore dell’Università dell’Insubria Angelo Tagliabue, del direttore della Scuola di medicina Alberto Passi, del direttore del Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica Giulio Carcano e di Mauro Fasano, delegato del rettore per l’Innovazione e il trasferimento tecnologico e coordinatore del Dottorato di ricerca in Medicina sperimentale e traslazionale.

Il programma di questa edizione è particolarmente interessante e prevede due riconoscimenti conferiti dall’associazione Giovanna Tosi: il Best Publication Award ai giovani ricercatori che si sono distinti per il loro contributo scientifico, che presenteranno nell’occasione i loro lavori, e l’Excellence in Science Award a Silvia Franceschi, direttrice del Centro nazionale oncologico di Aviano. Franceschi è una personalità scientifica di livello internazionale, tra le prime venti al mondo per numero di citazioni, e la prima scienziata donna italiana nella classifica riportata dalla prestigiosa piattaforma accademica Research.com: per il pubblico varesino terrà la lezione magistrale dal titolo «Virus e cancro: le conoscenze scientifiche al servizio della prevenzione».

La seconda parte della giornata è dedicata ai seminari di Greta Forlani, direttrice dei Laboratori di patologia generale e immunologia Giovanna Tosi, e di Sergio Segato, direttore del Dipartimento di Malattie dell’apparato digerente dell’Ospedale di Circolo Asst Sette Laghi di Varese.

Oltre ai relatori e moderatori già citati, completano l’elenco: Federica Banfi, San Raffaele e Cnr di Milano; Franco Buonaguro e Luigi Buonaguro, Istituto Nazionale Tumori di Napoli; Vincenzo Ciminale e Donna D’Agostino, Università di Padova; Isabel Pagani, Istituto San Raffaele di Milano; Andrea Corsi e Marilisa Galasso, Università di Verona; Andrea Gatta, Università dell’Insubria; Martina Musella, Università Cattolica Sacro Cuore di Roma; Guido Poli, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; Flavia Tosi, segretaria associazione Giovanna Tosi, Università di Verona; Giuseppe Zardo, Università di Roma La Sapienza.