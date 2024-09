Gli Hurricane Varese non si ripetono in Coppa Italia, alle finali va la Fiorentina

Niente doppietta per gli Hurricane Varese che dopo aver vinto il campionato ed essersi appuntati al petto lo scudetto 2024 da imbattuti, conoscono per la prima volta in stagione il sapore della sconfitta e mancano così l’accesso alle finali di Coppa Italia.

Nella piovosa domenica del Gurian Field di Malnate, la squadra del Cisv (ciechi e ipovedenti sportivi varesini) sono stati sconfitti nella prima gara di giornata dalla Fiorentina, cinica e attenta in difesa. Dopo la consegna della prima palla da parte del nuovo assessore allo sport malnatese Gigi Baroni al capitano e lead-off Rosafio, le due squadre hanno dato vita ad una partita ricca di emozioni e dal finale scoppiettante. Diversi gli errori fin dal primo inning per gli Hurricane mentre la squadra di Firenze va a segno con Antonio Del Canto.

Grazie al successo anche su Messina, la Fiorentina si è così qualificata per le finali di settimana prossima a Bologna dove affronteranno i Lampi Milano, la Fortitudo Bologna e la Leonessa Brescia, che a loro volta sono usciti vincitori dai rispettivi gironi.

Per gli Hurricane la stagione si conclude così senza finale; terminata la Coppa sarà tempo di Nazionale e, in attesa delle convocazioni, saranno diversi gli elementi della formazione malnatese che vestiranno la maglia Azzurra.