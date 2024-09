I laboratori di Ats Insubria si spostano in via Rossi: possibile la vendita dello stabile di via Campigli

Ats Insubria sta valutando il futuro della palazzina di Varese in via Campigli al civico 5.

Dopo lo smantellamento e la messa in vendita degli uffici di via Bernardino Luini, si svuota anche il palazzo di Casbeno, attiguo alla Questura.

Vengono infatti trasferite le attività del laboratorio medico e di quello chimico che troveranno nuova sede in via Rossi.

I piani, però, sul destino dello stabile non sono ancora definiti: Ats Insubria ha stipulato un accordo con l’Agenzia delle Entrare per una valutazione del suo valore: « È un atto dovuto – spiega Ats Insubria – Per ottenere la prescritta autorizzazione alla commercializzazione, eventualmente in permuta con altri enti pubblici. Come da indicazioni da parte di Regione Lombardia, è indispensabile la stima dell’Agenzia delle Entrate che è oggetto della deliberazione assunta. Pertanto, in termini prospettici dotarsi della stima è utile per potere decidere tempestivamente se emergesse l’esigenza».