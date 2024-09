I medici della Sette Laghi impegnati in un congresso, i chirurghi maxillo facciali di Como in aiuto a Varese

Specialisti assenti per un’attività scientifica e l’ospedale di Varese chiede aiuto al presidio di san Fermo della Battaglia.

Succede in questi giorni: da martedì scorso, 17 settembre, e per tutta la settimana, i chirurghi maxillofacciali sono impegnati in un’attività scientifico divulgativa.

Se al trauma center arriva un paziente con urgenze specifiche del campo maxillo facciale, i medici del PS varesino, ma anche quelli degli altri presidi in caso di necessità, devono contattare i colleghi della Lariana.

Il fatto non è eccezionale: tra le due aziende ospedaliere esiste una convenzione per prestazioni di chirurgia maxillo-facciale pediatriche e per adulti per tutto il 2024. L’intesa prevede dunque anche l’eventuale trasporto del paziente in caso di emergenza e urgenza, una volta stabilizzato. Rimane la particolarità di un servizio delegato a un’altra azienda per l’assenza contemporanea di tutta l’equipe, impegnata in un’attività congressuale.