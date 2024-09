Il 2024 per il mercato delle moto è positivo, ma lo scooter elettrico non decolla

L’estate delle due ruote chiude con segnali contrastanti. Secondo i dati diffusi da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), il mercato delle moto, scooter e ciclomotori ha registrato ad agosto un lieve calo del 2,5%, pari a 17.853 veicoli immatricolati.

Questo segna una battuta d’arresto rispetto all’8,4% di crescita registrato nel mese di luglio, ma non compromette l’andamento positivo del 2024, che continua a evidenziare una crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente. Scendendo nel dettaglio, il segmento delle moto si conferma il più dinamico con un incremento del 2% ad agosto, equivalente a 7.491 unità vendute.

Questo dato positivo bilancia in parte la performance meno brillante degli scooter, che segnano un calo del 4,04% con 9.362 veicoli immatricolati. Ancora più evidente la flessione dei ciclomotori, che crollano del 18,43% con solo 1.000 unità vendute, confermandosi come il segmento più in difficoltà. Nonostante la contrazione di agosto, il bilancio dei primi otto mesi del 2024 resta solido.

Il mercato delle due ruote a motore ha infatti raggiunto 272.722 unità vendute, con le moto a fare da traino grazie a una crescita del 7,99% (120.854 veicoli). Anche gli scooter mantengono una tendenza positiva con un incremento del 4,41% e 139.109 unità vendute. Al contrario, i ciclomotori continuano a soffrire, registrando una diminuzione del 6,35% rispetto allo stesso periodo del 2023, con 12.759 mezzi immatricolati.

Il settore dei veicoli elettrici, invece, continua a mostrare segnali di difficoltà. Ad agosto, il mercato ha registrato un calo del 13,78%, con 588 veicoli venduti, segnando l’ottavo mese consecutivo di risultati negativi. Gli scooter elettrici tengono, ripetendo il risultato di agosto 2023 con 368 unità vendute, mentre i ciclomotori elettrici sono in netto calo, perdendo il 32,75% e fermandosi a 191 unità. Complessivamente, il 2024 segna un -22,09% nel settore elettrico, con 7.264 mezzi messi su strada.

Il mercato delle due ruote a motore si dimostra dunque resiliente, con una crescita complessiva nel 2024 nonostante le difficoltà di agosto e le persistenti sfide del settore elettrico. Ancma continua a monitorare attentamente l’evoluzione del mercato, mantenendo un cauto ottimismo per i mesi a venire.