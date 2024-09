Il cantiere di Alptransit a Laveno continua, inizia la spinta del sottopasso

A Laveno Mombello è iniziata la spinta dell’enorme monoblocco di cemento che andrà a costituire il sottopasso nella sua sede definitiva, cioè sotto la ferrovia della linea Gallarate Luino.

“Dieci metri verso la sua posizione finale”, scrive Franco Baldi, responsabile cantiere Alptransit a Laveno sulla sua pagina Faceook. “La spinta viene effettuata con pistoni oleodinamici con potenza adeguata alle tonnellate da spostare, cioè circa 40.000. Salvo imprevisti, per i 38 metri di spinta saranno necessari tre o quattro giorni.”

I lavori per l’arrivo di Alptransit a Laveno Mombello sono iniziati nel maggio nel 2023 portando significativi cambiamenti all’interno del comune. Prima di tutto da un punto di vista viabilistico (ma anche ferroviario) con un tratto della strada provinciale tra Cittiglio e Laveno chiuso a ogni tipo di traffico (compreso quello pedonale) tra il cimitero di Laveno e il passaggio a livello delle Ferrovie dello Stato.

Da quella zona infatti partirà il sottopasso che permetterà di collegare la provinciale a via Ceretti (nei pressi della sede dell’ASL) eliminando in via definitiva l’attraversamento dei binari.

Il posizionamento del monoblocco segna un passaggio fondamentale per l’enorme cantiere che secondo le prime previsioni si sarebbe dovuto concludere entro gennaio 2025. Più probabile invece che verrà consegnato per la primavera.