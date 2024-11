Sciare con lo Sci Club Cuvignone: attività per tutte le età e livelli

Con l’inverno alle porte, lo Sci Club Cuvignone di Laveno Mombello è pronto a offrire un’ampia gamma di iniziative dedicate agli appassionati di sci e snowboard, grandi e piccoli. Dai corsi gratuiti per bambini alle esperienze più strutturate per adulti, fino alla settimana bianca sulle Dolomiti, ce n’è per tutti i gusti.

Corso gratuito di sci per piccoli principianti ( clicca qui per la locandina

Lo Sci Club Cuvignone, in collaborazione con il CAI di Germignaga, organizza un corso di sci gratuito rivolto a bambini dai 4 ai 10 anni.

Periodo : il corso si terrà durante le vacanze di Natale nei giorni 27 e 29 dicembre 2024 e 3 e 5 gennaio 2025

: il corso si terrà durante le vacanze di Natale nei giorni 27 e 29 dicembre 2024 e 3 e 5 gennaio 2025 Durata delle lezioni : 2 ore al giorno, dalle 13.00 alle 15.00

: 2 ore al giorno, dalle 13.00 alle 15.00 Partenza e ritorno : il pullman partirà alle 9.00 e farà ritorno alle 17.30. La località sarà definita in base all’innevamento (Val d’Ossola o San Bernardino)

: il pullman partirà alle 9.00 e farà ritorno alle 17.30. La località sarà definita in base all’innevamento (Val d’Ossola o San Bernardino) Cosa non è incluso: trasporto, skipass, pranzo, tessera sociale, assicurazione e attrezzatura sportiva. È richiesta la presenza obbligatoria di un accompagnatore

La presentazione del corso è fissata per il 27 novembre 2024, alle ore 20.00, presso la sala civica in Piazza Italia a Laveno Mombello.

Corso di sci alpino e snowboard a Lenzerheide ( clicca qui per la locandina

Per i più grandi, lo Sci Club Cuvignone organizza un corso classico di sci alpino e snowboard presso la località di Lenzerheide (CH).

Date : il corso si svolgerà in quattro domeniche (12 gennaio, 19 gennaio, 2 febbraio e 9 febbraio 2025).

: il corso si svolgerà in quattro domeniche (12 gennaio, 19 gennaio, 2 febbraio e 9 febbraio 2025). Durata delle lezioni : 4 ore al giorno, con istruttori qualificati della Scuola Sci Lugano.

: 4 ore al giorno, con istruttori qualificati della Scuola Sci Lugano. Costi : Per bambini sotto gli 8 anni: 130€ Per partecipanti dagli 8 anni in su: 200€

: Ski pass e bus : Ski pass: 25€ (bambini fino a 12 anni) e 45€ (dai 13 anni in su) Bus: 25€ per tutti

:

La prenotazione è obbligatoria entro il giovedì precedente a ciascun incontro.

Settimana bianca alle Dolomiti Superski ( clicca qui per la locandina

Un’altra imperdibile opportunità è la settimana bianca alle Dolomiti, in programma dal 15 al 22 febbraio 2025 presso l’Hotel Aichner a Kronplatz (Plan de Corones).

Pacchetti disponibili : Soggiorno di 7 notti in mezza pensione: 660€ in camera doppia Possibili frazioni di settimana (15-19 febbraio o 19-22 febbraio): 110€ al giorno

: Sconti e riduzioni : Sconto del 30% sul 3° e 4° letto Riduzioni per bambini in camera con i genitori: 50% fino a 6 anni, 30% fino a 12 anni

: Servizi non inclusi : trasporto, skipass e tassa di soggiorno (3,50€ al giorno, esenti i minori di 14 anni)

: trasporto, skipass e tassa di soggiorno (3,50€ al giorno, esenti i minori di 14 anni) Trasporto locale: gratuito in loco

La prenotazione deve essere effettuata entro il 10 dicembre 2024, versando una caparra del 30%.

CONTATTI

SCI CLUB CUVIGNONE

Via Gaggetto snc, Laveno Mombello

T: +41 782399919

T: +39 347 1213855

T: +39 335 268196

@: info@sciclubcuvignone.it

Sito | Facebook | Instagram