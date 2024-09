Il Città di Varese ritrova il Ponte del Sorriso

Tornano i colori biancorossi all’ospedale pediatrico “Del Ponte” di Varese. Dopo la collaborazione di qualche anno fa, è il Città di Varese – la squadra di calcio cittadina che ha raccolto l’eredità del passato – a supportare nuovamente l’operato del Ponte del Sorriso.

A comunicarlo sono le due realtà: «Il Ponte del Sorriso – commenta la presidente Emanuela Crivellaro – è onorato di rinnovare la collaborazione con il Varese Calcio, con cui, qualche anno fa, era stato raggiunto un grande risultato. Coinvolgendo anche i tifosi e la Curva Nord 1998, infatti, era stato possibile allestire artisticamente e dotare di arredi e di strumentazioni sanitarie una camera di degenza dedicata alla squadra calcistica varesina, presso l’Ospedale Del Ponte. Una stanza che, ricordando un campo da calcio e con i colori del Varese, rende più sereno il ricovero dei bimbi in reparto. Nei prossimi mesi verranno organizzate delle iniziative per promuovere la salute ed il benessere dei bambini che, purtroppo, si trovano a dover fare i conti con la malattia. Grazie di cuore ai dirigenti del Varese Calcio per aver deciso di riprendere il rapporto di solidarietà a beneficio dei bambini in ospedale».

Il Città di Varese, rappresentato da Nicla Grizzetti, è lieto di rinnovare questa collaborazione, che ritiene fondamentale nell’ambito delle iniziative extra calcistiche. «Sapere che l’Ospedale del Ponte è dotato di una stanza dedicata al nostro Varese Calcio ci ha sempre riempito d’orgoglio – dice Nicla Grizzetti -. L’obiettivo è quello di stare vicini e di cercare di portare un sorriso e un po’ di serenità ai bambini e alle loro famiglie che devono affrontare momenti di difficoltà. Emanuela ci ringrazia per aver deciso di riprendere la collaborazione, ma siamo noi che ringraziamo l’Associazione per quanto ha fatto e sta facendo e per l’opportunità che ci viene data di costruire insieme un percorso».