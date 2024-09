Il ministro dell’Istruzione Valditara al Collegio Rotondi di Gorla per i suoi 425 anni: “Anche questa è scuola pubblica”

Il Collegio Rotondi ha accolto con canti e coreografie il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in tour in provincia di Varese per tutta la mattina di oggi, lunedì.

Dopo l’incontro in Prefettura con il prefetto Salvatore Pasquariello e le autorità locali, per discutere della questione sicurezza nelle scuole, è andato al liceo Manzoni di Varese dove è stato accolto da uno striscione di Blocco Studentesco (organizzazione di studenti di destra) che lo accusava di voler privatizzare le scuole.

Al Rotondi l’atmosfera è stata del tutto diversa. Il rettore della più antica scuola paritaria d’Italia don Andrea Cattaneo lo ha accolto a braccia aperte insieme al sindaco di Gorla Minore Fabiana Ermoni, l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, il sottosegretario regionale ai rapporti con l’estero Raffaele Cattaneo e i sindaci della valle.

L’invito a Valditara era legato ai festeggiamenti per i 425 anni dell’istituzione voluta dal conte Terzaghi nel sedicesimo secolo: «Grazie al ministro per essere qui e grazie per quello che sta facendo per superare il concetto di scuola privata. Questa è una scuola pubblica, qui non vengono i figli dei ricchi ma i figli di genitori che fanno sacrifici. Quindi ben venga il bonus scuola perchè dà libertà alle famiglie di scegliere che tipo di educazione dare ai propri figli».

Valditara non si è tirato indietro e ha citato i padri costituenti come Giorgio La Pira: «A lui bisogna ispirarsi. Le persone sono al centro e lo Stato è al loro servizio e non il contrario. Il mio modello di scuola mette al centro le persone, gli studenti. Mi sono battuto per avere la possibilità di utilizare una parte, seppur piccola, dei fondi Pnrr per le scuole paritarie e anche per ampliare l’utilizzo del bonus scuola nelle paritarie».

Dopo i discorsi istituzionali il rettore ha accompagnato il ministro in un rapido tour dell’istituto che oggi offre istruzione a 260 gradi dalla scuola materna fino al polo universitario. Subito dopo il ministro si è recato all’istituto alberghiero Falcone di Gallarate dove studenti e docenti hanno preparato un pranzo prima della partenza per Roma.