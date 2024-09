Valditara: “Il nostro Governo è il primo ad aver concesso aumenti consistenti agli insegnanti”

«Siamo il primo Governo che aumenta gli stipendi dei docenti». Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha spiegato quanto si sta facendo per rispondere alle richieste del corpo docente e per risolvere il problema del costo della vita che dissuade molti professori del Sud a vanire a insegnare nelle regioni del Nord.

« Ricordiamo che tra il 2009 e il 2020 nessun Governo ha mai ritoccato i compensi del corpo docente – ha rimarcato Valditara – Nel 2020 c’è stato un primo ritocco ma è il nostro Governo che effettuerà ben due contratti prevedendo i più alti aumenti mai concessi. Nel 2023 abbiamo previsto una rivalutazione del 4,5%: nella scorsa la Finanziaria abbiamo messo 3 miliardi e quest’anno intendiamo arrivare alla sottoscrizione di un nuovo accordo con un aumento del 6% che, sommato al taglio al cuneo fiscale che cuba tra il 6 e il 7%, porta complessivamente a una crescita dei salari del 12/13%».

Il nodo ancora da risolvere è quello del costo della vita: « È un tema che stiamo affrontando con i sindacati. Sappiamo che è un argomento su cui c’è disponibilità a trovare soluzioni. Ci stiamo confrontando anche con regione Lombardia per la questione degli alloggi per trovare soluzioni di flessibilità che permettano agli insegnanti di poter accettare anche incarichi nelle città lombarde. Attualmente il problema dei costi frena molti docenti precari del meridione ad accettare incarichi di ruolo al nord. Troveremo una soluzione così come l’abbiamo trovata pr le scuole di montagna dove non voleva più andare nessuno: abbiamo previsto punteggi maggiori e la defiscalizzazione degli affitti. Dobbiamo metterci attorno a un tavole e trovare soluzioni concrete».