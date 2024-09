Il Rugby Varese scalda i motori: tre amichevoli in trasferta in vista del campionato

Il Rugby Varese è pronto a ripartire per la nuova stagion, con gli allenamenti che hanno avuto inizio il 27 agosto scorso. La squadra sta lavorando intensamente sulla preparazione atletica, puntando a farsi trovare pronta per l’inizio di una annata sportiva che si preannuncia ricca di impegni.

Anche quest’anno infatti, la società si trova di fronte a una grande sfida: partecipare a due campionati di categoria Seniores per poter dare modo a tutti gli effettivi di giocare con continuità e fare esperienza in partite ufficiali. La federazione consente, tra l’altro, l’interscambio di uomini tra le due formazioni con il solo vincolo che chi gioca 5 incontri nel campionato maggiore non può più scendere nella categoria inferiore.

Una delle squadre si batterà in Serie B, mentre l’altra affronterà il campionato inferiore, la Serie C. Gli obiettivi per i 60 tesserati che compongono le due formazioni sono ambiziosi: starà agli allenatori Massimo Mamo e Gino Gramaglia trovare le soluzioni per arrivare al migliore risultato possibile in entrambe le categorie. Entrambi stanno lavorando per preparare i giocatori alle partite amichevoli che segneranno il percorso di avvicinamento al campionato.

Le prime amichevoli sono già state fissate in tre domeniche consecutive: il 15 settembre contro Monferrato, il 22 settembre contro l’Amatori Union Milano e il 29 settembre contro la squadra cadetta del Rugby Parabiago (la cui prima formazione disputa la Serie A). Tutte e tre le partite vedranno le squadre del Rugby Varese impegnate in trasferta a causa dei lavori di rifacimento del manto erboso del campo “Aldo Levi”, che necessitava di un restauro.

L’intensa stagione passata e la Festa del Rugby hanno messo a dura prova il campo, rendendo indispensabili questi interventi di manutenzione. L’obiettivo del club è di preparare al meglio i ragazzi in vista dell’inizio del campionato, fissato per il 13 ottobre, quando il Rugby Varese affronterà in trasferta lo Stade Valdotain in Valle d’Aosta, con drop di inizio fissato per le 15.30.

SERIE B Girone 1 – C.U.S. Genova, Pro Recco Rugby, Savona Rugby, Ivrea Rugby Club, Rugby Rho, Rugby Cernusco, Cus Milano Rugby (Cadetta), RUGBY VARESE, Amatori Rugby Capoterra, Stade Valdotain Rugby.

LA FORMULA – Al termine della fase a gironi (ne sono previsti 5 suddivisi su base territoriale) le squadre classificate al primo posto delle rispettive poule saranno promosse nel Gruppo 2 della Serie A 2025/26. Le squadre classificate al decimo posto saranno invece retrocesse in Serie C 2025/26. Per determinare le ulteriori tre retrocessioni, le squadre classificate al nono posto dei cinque gironi daranno vita ad una fase Play Out l’11, 18 e 25 maggio.