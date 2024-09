Il sindaco Airoldi presenta il Piano sicurezza per Saronno: presìdi alle scuole, pattuglie serali e attenzione alle stazioni

Più prevenzione con pattugliamenti anche serali dei punti più a rischio della città, nuovi agenti della Polizia locale, implementazione della videosorveglianza. Sono i punti focali del Piano sicurezza a cui l’Amministrazione comunale di Saronno ha lavorato nei mesi scorsi e che è pronto a partire.

Il sindaco Augusto Airoldi ne ha parlato oggi a margine della presentazione del nuovo mezzo in dotazione della Polizia locale ottenuto grazie alla vincita di un bando regionale.

Si parte dai presìdi garantiti per gli ingressi e le uscite da scuola insieme all’associazione nazionale Carabinieri (in particolare alle scuole Ignoto Militi, Pizzigoni, Orsoline, Sant’Agnese, Damiano Chiesa e alla scuola dell’infanzia di via Cavour) e dal controllo nei percorsi stazione-scuole effettuato dalla Polizia locale al Santuario, dove sono concentrati gli Istituti superiori.

Sono state programmate tre diverse tipologie presenze straordinarie della Polizia locale.

La prima è quella del Progetto Smart di Regione Lombardia, che vede Saronno capofila, con i Comuni di Origgio, Uboldo, Caronno Pertusella e Cesate, che prevede pattugliamenti stradali serali (dalle 21 alle 3 del mattino) nel mese di settembre.

Il secondo intervento è il Progetto stazioni sicure 2024, che prevede presidi nelle stazioni di Ferrovie Nord Milano e che Regione Lombardia ha finanziato con 1.800 euro (per 13 servizi ed un totale di 78 ore di lavoro).

«Infine – ha spiegato Airoldi – ci sono i controlli che la Polizia locale si appresta ad avviare nelle due stazioni di Saronno, per far fronte all’emergenza e in attesa di una risposta concreta del ministero dell’Interno a cui la Prefettura di Varese ha richiesto, ormai quasi da un anno, l’attivazione di un presidio fisso Polfer, del cui arrivo però non si hanno purtroppo notizie». A Saronno centro gli agenti prevedono pattugliamenti dal lunedì al giovedì in quattro fasce giornaliere (8-9.30, 10.30-13, 16-19, 20.30-22), il venerdì e il sabato dalle 20.30 alle 24. A Saronno sud il calendario sarà costruito con l’associazione nazionale Carabinieri, che collaborerà con il Comando.

Un nuovo progetto di presidio delle stazioni e dei luoghi sensibili della città che abbia una connotazione preventiva è pronto a partire nel giro di qualche settimana. In una prima fase presso la stazione di Saronno sud (indicativamente nel locale bar da tempo in disuso che Fnm si è detta pronta a mettere a disposizione) opereranno gli educatori di due progetti di educativa di strada già attivi a Saronno (Take a break e Prossimità urbane) che potranno intercettare il disagio di soggetti fragili esposti, mentre nella seconda fase, se sarà possibile accedere a finanziamenti regionali, gli educatori potranno girare sul territorio con un presidio mobile.

«Tutto questo sarà possibile con una variazione di bilancio che garantirà la copertura di servizi e l’assunzione di nuovo personale destinato al Comando: due agenti sono entrati in servizio tra luglio e agosto, se ne attendono altri due entro sei mesi e nel 2025 si prevedono altri due arrivi. Sempre a bilancio è stato concordato un investimento di 80mila euro entro la fine dell’anno per l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza del Comando e per l’interconnessione con il sistema di videosorveglianza di Ferrovie Nord».