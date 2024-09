Incidente tra Gornate Olona e Castiglione, un’auto ribaltata e tre donne ferite

Incidente nel primo pomeriggio in località Biciccera, al confine tra Gornate Olona e Castiglione Olona all’altezza di san Pancrazio. Poco prima delle 14,30 due auto si sono scontrate in via Boccaccio, e uno dei due mezzi si è ribaltato.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre donne di 28, 43 e 46 anni. Una – la più grave – è stata portata all’ospedale di Tradate mentre le altre due sono state soccorse una in codice giallo e una in codice verde. Sul posto due ambulanze con il supporto dell’auto medica.

Ancora da comprendere la dinamica dell’incidente. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Saronno, mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti per supportare i soccorritori e mettere in sicurezza la sede stradale.