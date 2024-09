La 5A del liceo Ferraris si ritrova per festeggiare i trent’anni dalla maturità

Ogni anno si ritrovano insieme per ricordare in amicizia gli anni delle superiori ma quella del 2024 è stata una cena decisamente da celebrare. La ex 5A del liceo Galileo Ferraris ha voluto festeggiare nella serata di ieri i trent’anni dalla maturità scientifica. Un’occasione per ritrovarsi e raccontarsi tra ricordi, esperienze passate e presenti.

Per l’occasione pubblichiamo di seguito la foto di classe tratta dall’annuario del 1994 e inviata dalla nostra lettrice Malvina. Buon anniversario agli ex studenti del liceo varesino!