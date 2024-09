La crescita del cargo per via aerea non si ferma, anche a luglio +13,6%

Cresce ancora in modo significativo il volume del cargo aereo a livello mondiale: i dati per il mese di luglio 2024, divulgati dalla Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (Iata), segnalano un +13,6% rispetto ai livelli di luglio 2023 (14,3% per le operazioni internazionali). Non è un dato isolato: si tratta infatti dell’ottavo mese consecutivo di crescita a due cifre su base annua, con livelli complessivi che non si vedevano dai picchi record del 2021, il “rimbalzo” post pandemia.

I dati italiani sono in linea e confermano che rimane una certa concentrazione su pochi scali principali, a partire da Malpensa.

A fronte di questo aumento della domanda, la capacità di trasporto aereo merci disponibile è aumentata dell’8,3% rispetto a luglio 2023 (10,1% per le operazioni internazionali; viene misurata in tonnellate-chilometro). Iata segnala in particolare un aumento della capacità internazionale dell’offerta belly cargo (cioè merci nella “pancia” dei voli passeggeri) del 12,8%, grazie all’aumento delle connessioni passeggerii grazie alla forza dei mercati passeggeri, a fronte di una più contenuta – ma comunque significativa – crescita del full cargo, attestata al 6,9% .

Secondo Willie Walsh, direttore generale della Iata, il settore del trasporto aereo cargo «ontinua a beneficiare della crescita del commercio globale, del boom dell’e-commerce e dei limiti di capacità del trasporto marittimo», una dinamica che avevamo segnalato già a inizio anno e che coincide anche con le incertezze nell’area del Medio Oriente (minacce al traffico navale nel Mar Rosso). Le rotte sull’asse Medio Oriente-Europa insieme hanno registrato una crescita del 32,2%. La rotta a più lungo raggio Europa-Asia a luglio ha visto un aumento del 17,9% ma anche all’interno dell’Europa.

«A fronte della impennata di domanda, comunque «le compagnie aeree si sono dimostrate abili nel gestire le incertezze politiche ed economiche per rispondere in modo flessibile alle tendenze emergenti della domanda» conclude Walsh.

Globalmente l’aumento di capacità a luglio è stata del 7,6%, sempre in linea con i dati dell’ultimo anno.

Merci per via aerea in Italia, i dati luglio 2024

A livello italiano a luglio la crescita è stata molto marcata, con un +17.5% rispetto al luglio 2023, secondo i dati validati da Assoaeroporti (foto: il nuovo volo Malpensa-Hong Kong avviato nell’autunno 2023, scatto di Andrea Ferrando).

Lo scalo principale d’Italia, Malpensa, ha visto una crescita relativamente limitata, +6,3%. mentre Roma Fiumicino ha registrato un notevole +42% (lo scalo romano, però, vale meno della metà di Malpensa, in tonnellate assolute). Tra gli scali secondari crescita del 30% per Brescia e Bologna, +15% per Bergamo Orio al Serio e un +57,4% per Venezia Tessera, scalo di riferimento per il Nord-Est.