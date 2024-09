La Lega di Varese in piazza: “Difendiamo Salvini”

La Lega torna coi gazebo in Piazza del Podestà per supportare Matteo Salvini e l’assurdo processo con la richiesta a 6 anni di carcere.

«Una vicenda incredibile, un Ministro dell’Interno dovrebbe essere premiato e non processato per aver difeso i confini – dichiara Marco Bordonaro, Segretario della Lega Varese – è sotto processo non solo il nostro Segretario federale, ma anche la visione del mondo di milioni di cittadini, improntata alla legalità: per questo invitiamo tutti a far sentire la propria voce e venire a firmare al nostro gazebo in piazza del Podestà, dalle 10:00 alle 18:00 di sabato 28 settembre; sarà possibile anche tesserarsi».

«Le conseguenze dell’immigrazione incontrollata degli scorsi anni sono sotto gli occhi di tutti. Pensiamo alla zona stazioni, ostaggio da anni di balordi di ogni tipo. Ma le cose devono e possono cambiare in meglio, con una controffensiva verso il degrado che avanza» continua il Segretario locale del Carroccio, e lancia la provocazione:

«Vanno riaperti immediatamente i sottopassaggi delle stazioni e presidiati ogni giorno tramite nuove assunzioni di polizia locale. il nuovo DDL sicurezza in discussione ora al Senato, inoltre – continua Bordonaro – dà maggiori poteri per quanto riguarda il cosiddetto ‘Daspo urbano’, permettendo quindi di allontanare più efficacemente chi crea disordini e degrado; sono strumenti importanti per normalizzare le aree critiche di Varese».

«Non è un caso che le sette città meno sicure d’Italia siano guidate dalla sinistra, e Varese sta seguendo questo triste esempio. Ora il Sindaco Galimberti e il suo assessore non hanno più scuse, facciano il loro lavoro. O si dimettano» conclude Bordonaro.