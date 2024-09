La maggioranza abbandona il consiglio comunale di Mercallo

Il gruppo di maggioranza Vivere Mercallo ha abbandonato il consiglio comunale straordinario di lunedì 30 settembre. Tutti i consiglieri – escluso il sindaco e presidente del consiglio Andrea Tessarolo – si sono alzati dal tavolo pochi minuti dopo l’inizio, non appena si è conclusa la votazione per l’approvazione dei verbali della seduta precedente (il primo punto in programma dell’assemblea). In questo modo, il consiglio rimasto senza il numero legale di consiglieri è stato interrotto.

A chiedere la convocazione del consiglio comunale di lunedì sono stati i consiglieri del gruppo d’opposizione Mercallo Futuro ideale guidati da Francesca Madoglio. La minoranza aveva infatti presentato tre mozioni riguardo: l’area di via Roma, l’informazione sul bando del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino alle attività commerciali del paese e la partecipazione del Comune al bando regionale “Nidi gratis plus”. L’assemblea si è chiusa prima che la discussione sui tre argomenti cominciasse.

«In questo modo – ha commentato Madoglio – il sindaco ha offeso l’intero paese: tanto chi non l’ha votato, quanto chi lo ha sostenuto. Quando vengono presentate delle mozioni, l’amministratore dovrebbe come minimo rispondere».

«L’opposizione – ha sottolineato il sindaco Tessarolo – deve capire chi è la maggioranza. Pensano di dettare le regole. Se si vuole inserire una mozione, lo si fa nel prossimo consiglio comunale utile. Se però avessero avuto veramente a cuore le questioni che hanno presentato, avrebbero dovuto prendere un appuntamento con me, ne avremmo discusso e avremmo portato avanti quello che andava portato avanti».