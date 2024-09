La mascotte Batti dà il benvenuto ai piccoli alunni di Malnate

È stato un primo giorno di scuola speciale per gli alunni della primaria “Battisti” di Malnate: a dare il benvenuto agli scolari, infatti, è stata la nuova mascotte della scuola, il draghetto Batti.

Batti è nato dalla fantasia di Stella C. (l’anno scorso della 4C) che ha vinto il contest organizzato dal Comitato Genitori in collaborazione con la scuola lo scorso anno scolastico tra più di 90 disegni realizzati dai bambini/e. Il pupazzo di Batti è stato personalizzato grazie alle abili mani di una mamma volontaria, Eleonora B., e oggi ha accolto tutti i bambini e gli insegnanti. Per la piccola Stella é stato emozionante vedere Batti in carne e stoffa, e ancor di più scoprire che ad indossare il costume era il nonno Alvise.