La palestra del Dalla Chiesa di Sesto Calende inagibile da mesi, studenti e prof protestano

L’estate non ha portato i cambiamenti sperati e, a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni e delle attività sportive, la palestra dell’istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende non è ancora a disposizione, come lo è ormai da praticamente un anno.

L’edificio, di proprietà della Provincia di Varese, è stato infatti dichiarato inagibile il 10 ottobre 2023, pochi giorno dopo che alcune società che utilizzano la palestra, come la Basket School Sesto Calende, avevano denunciato pubblicamente la situazione mostrando problemi come la sollevazione del parquet a causa delle infiltrazioni.

Nell’istituto di Sesto Calende la prima campanella dell’anno è già suonata per il Liceo Scientifico Quadriennale, che ha iniziato le lezioni lunedì 2 settembre, mentre gli studenti degli altri indirizzi incontreranno vecchi e nuovi compagni di banco lunedì 9 settembre. Ma, come dimostrano le foto, la palestra oggi versa ancora in condizioni di impraticabilità per circa 1600 tra studenti e professori. Per questo motivo un gruppo composto da docenti, rappresentati di istituto e alunni, ha deciso di far sentire la propria voce a Villa Recalcati a Varese, sede della Provincia dove si ritroveranno venerdì 6 settembre, a partire dalle 11.

«Chiediamo dei chiarimenti in merito ai lavori e ai tempi di riconsegna dell’immobile – scrivono i docenti del Dalla Chiesa in una lettera inoltrata alla Provincia dal dirigente scolastico Rino Marotto -. La palestra è stata dichiarata inagibile il 9 ottobre 2023, ci era stata assicurata la restituzione dell’immobile a Natale 2023, a seguire il primo marzo 2024 ed infine a settembre 2024. Ci sembra veramente irrispettoso nei confronti dell’utenza non avere effettuato i lavori nei periodi previsti».