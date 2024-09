La preoccupazione della Cgil per quel succede in via Curtatone

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Fp Cgil Varese (categoria del pubblico impiego) per la vicenda di via Curtatone, dove da quasi un mese si confrontano i manifestanti da un lato e amministrazione e forze dell’ordine dall’altro

La FP CGIL di Varese esprime una profonda preoccupazione in merito a quanto sta accadendo in via Curtatone presso il Comune di Gallarate a proposito del taglio del bosco.

L’intervento delle forze dell’ordine nei confronti di cittadini e cittadine che esprimono dei dubbi su un progetto del Comune, dimostra un atteggiamento autoritario ed antidemocratico da parte delle istituzioni ed in particolare dell’Ente locale.

Le immagini di violenza immotivata e l’arresto di una giovane manifestante (poi rilasciata) paiono delle misure assolutamente sproporzionate rispetto al comportamento dei cittadini/e.

Sarebbe auspicabile un comportamento costruttivo tra l’Amministrazione comunale ed i giovani che protestano, senza percorre la via della contrapposizione figlia di un’incapacità di ascolto. Invece di valorizzare una cittadinanza attiva e prendere spunto dalle perplessità che sono state presentate, si preferisce arroccarsi in una posizione sterile il cui risultato non aiuta il dialogo democratico.

LA SEGRETERIA FP CGIL VARESE