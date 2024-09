La storia della Tre Valli Varesine in mostra a Palazzo Lombardia

La mostra “Fascino Mondiale” inaugurata sabato scorso – 7 settembre – nella Sala Veratti di Varese ha dato il via alla prima edizione del “Binda Cycling Festival”, la manifestazione “diffusa” dedicata alla cultura del ciclismo che si propone di accompagnare gli appassionati sino alla disputa della Tre Valli Varesine (8 ottobre) e oltre grazie a una serie di eventi e incontri a tema sulle due ruote a pedali.

Dopo “Fascino Mondiale” tocca ora a una seconda mostra aprire i battenti, questa volta a Milano in una cornice istituzionale. Martedì 10 settembre a Palazzo Lombardia (la sede principale della Regione) apre infatti la collezione di cimeli dedicati alla Tre Valli, la “classica” organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda che è nata nel 1919 e che conta più di 100 edizioni.

“Tre Valli Varesine – Un secolo di ciclismo” resterà aperta sino al 26 settembre prossimo e propone una serie di immagini storiche, di riproduzioni e di pagine di giornale d’epoca: materiale che racconta una epopea firmata da alcuni dei massimi campioni del ciclismo mondiale che sono stati capaci di inserire il proprio nome nell’albo d’oro. Da Gianni Motta a Beppe Saronni (recordmen di vittorie: 4 a testa) all’accoppiata Gino Bartali-Fausto Coppi fino a Eddy Merckx e Francesco Moser che trionfarono in maglia iridata rispettivamente nel 1968 e nel 1978.

Non mancano poi i riferimenti di edizioni più recenti come la doppietta di Stefano Garzelli a metà degli anni zero (il besanese è stato l’ultimo “profeta in patria”) o i successi di Vincenzo Nibali (foto in alto) e degli sloveni Primoz Roglic e Tadej Pogacar che sarà al via anche dell’edizione 2024.

L’allestimento comprende anche materiali provenienti dall’archivio della Società Ciclistica Alfredo Binda e del Museo del Ghisallo che ha collaborato strettamente con l’Associazione Tre Valli Varesine per organizzare il Binda Cycling Festival. Anche alcuni collezionisti e appassionati e archivi del territorio hanno contribuito all’esposizione con i proprio pezzi.

L’inaugurazione della mostra è prevista per le 11 di martedì 10 settembre; la rassegna prosegue sino al 26 nello spazio N3 di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, a Milano) con apertura prevista tra le ore 10 e le 19. L’ingresso è libero.

Si avvicina intanto il primo incontro inserito nel Binda Cycling Festival, la serata in Sala Montanari prevista per martedì 17 settembre. In quella circostanza un gruppo di giornalisti varesini sarà chiamata a ricordare il capostipite del nostro ciclismo, Luigi Ganna, vincitore del primo Giro d’Italia. Ogni intervento sarà dedicato a un aspetto della vita e della carriera del grande corridore di Induno Olona, con introduzione di Federico Buffa.