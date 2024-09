La tiroide, ghiandola chiave per il benessere dell’organismo: al CDI Pirandello di Varese controlli gratuiti

La tiroide, una piccola ghiandola a forma di farfalla situata alla base del collo, svolge un ruolo cruciale nel mantenere l’equilibrio e la salute dell’intero organismo.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la sua influenza si estende a praticamente ogni aspetto del nostro benessere fisico e mentale, regolando il metabolismo, influenzando la temperatura corporea, il battito cardiaco e perfino il tono dell’umore.

Sono sempre di più le persone colpite da disturbi della tiroide: si stima circa 6 milioni di italiani, ovvero il 10% della popolazione. Spesso però i sintomi delle patologie tiroidee si presentano in maniera sfumata e aspecifica e possono essere confusi con altre condizioni comuni. Per esempio, una stanchezza con un esordio lento, un progressivo aumento di peso e un calo dell’umore, tipici dell’ipotiroidismo, possono essere facilmente attribuiti a un periodo difficile o a uno stile di vita sedentario.

D’altra parte, i sintomi dell’ipertiroidismo, come nervosismo, irritabilità, perdita di peso e palpitazioni, possono essere interpretati come segnali d’ansia e stress.

L’importanza della tiroide

La tiroide produce due ormoni principali: la tirosina (T4) e la triiodotironina (T3). Il delicato equilibrio della loro produzione è soggetto a numerose variabili, e quando qualcosa va storto, l’intero sistema corporeo può risentirne. Il controllo di questi ormoni è gestito dall’ipofisi, una ghiandola posta nel cervello, che rilascia l’ormone tireotropo (TSH) per stimolare la tiroide a produrre T3 e T4 quando i loro livelli sono bassi.

Al contrario, quando gli ormoni tiroidei sono in eccesso, l’ipofisi riduce la produzione di TSH, regolandone l’equilibrio.

Ma cosa succede quando questo sistema di controllo non funziona?

Un TSH alto è spesso il primo segnale di ipotiroidismo, una condizione in cui la tiroide non produce abbastanza ormoni. Le cause possono variare dalla tiroidite di Hashimoto, una malattia autoimmune, alla carenza di iodio, fino all’asportazione chirurgica della tiroide o agli effetti di radiazioni. I sintomi di ipotiroidismo includono stanchezza cronica, aumento di peso, depressione e una generale lentezza del metabolismo.

Un TSH basso è indicativo di ipertiroidismo, in cui la tiroide è iperattiva e rilascia troppi ormoni. Questo può portare a sintomi opposti come perdita di peso, nervosismo, tachicardia e insonnia. Malattie come il morbo di Graves o la presenza di noduli tiroidei iperfunzionanti sono tra le cause principali.

Un esame semplice ma fondamentale

La misurazione del TSH, grazie a un semplice esame del sangue, può rivelare molto sulla salute della tiroide, permettendo un intervento tempestivo ed efficace: ignorare i segnali di una tiroide che non funziona correttamente può portare a conseguenze gravi, influenzando non solo il metabolismo, ma anche la salute cardiovascolare, la fertilità e il benessere psicologico.

Diffondere la consapevolezza sull'importanza di questa ghiandola per la salute dell'intero organismo, riconoscere i sintomi dubbi e sottoporsi a esami di laboratorio regolari può fare la differenza tra un'ottima qualità di vita e una quotidianità segnata da malesseri cronici

