La Varesina supera il Fanfulla e vola in testa alla classifica

La Varesina fa il suo e supera di misura il Fanfulla grazie al primo gol stagionale di capitan Gasparri che regala così tre punti molto preziosi alla sua squadra. Il primo tempo è molto equilibrato con la Varesina che parte forte costruendo subito 2 importanti azioni da gol con Bertoli e Gasparri i quali non riescono a calciare con la giusta cattiveria per poter superare il portiere ospite. Nel finale di primo tempo, si fa preferire il Fanfulla con due buone occasioni sprecate da Tolomella e Odalo. Nel secondo tempo la Varesina riesce a trovare la via della rete al nono minuto quando Bertoli appoggia per Gasparri che stoppa il pallone e con il destro piazza la sfera nell’angolino per l’1-0 rossoblù. Dopo il vantaggio la squadra di mister Spilli riesce a controllare il gioco. Intorno alla mezz’ora il Fanfulla è costretto a rimanere in dieci uomini a causa dell’infortunio occorso a Donnemma, il quale è costretto a lasciare il terreno di gioco, ma in quel momento mister Serafini aveva già effettuato tutti e cinque i cambi. Nonostante l’inferiorità numerica, i bianconeri provano comunque a buttarsi in avanti alla ricerca del pareggio, ma la difesa della Varesina resiste e riesce a portare a casa il risultato. Nel frattempo il Desenzano è stato costretto al pareggio (1-1) dal Breno. Grazie a questo risultato la Varesina si porta in testa alla classifica a +2 sulla formazione gardesana.

Fischio d’inizio

La Varesina inizia la gara con un 3-4-3. Davanti a Chironi giocano Coghetto, Mapelli ed il ritrovato Cosentino. In mediana confermati Guidetti e Gianola affiancati sulle fasce da Miconi e Siciliano. In avanti Bertoli è sostenuto da Gozzo e capitan Gasparri.

Mister Matteo Serafini risponde con un 4-3-3. Tra i pali Tota. Il quartetto difensivo è composto da Souto, Cabri, Arcidiacono e De Petri. A centrocampo Latini è affiancato dall’ex Castellanzese Mandelli e da Sangiorgi. In avanti il tridente è composto da Izzo, Odalo e Tolomella

Dirige l’incontro il signor Michele Piccolo di Pordenone insieme agli assistenti Carlevaris e Bignucolo

Primo tempo

Al 3’ prima grande occasione per la Varesina, quando Gozzo recupera palla sulla trequarti avversaria e libera Bertoli che si ritrova solo davanti al portiere e calcia con il destro, ma manda il pallone sull’esterno della rete. Al 22’ Gasparri si ritrova con il pallone tra i piedi in area di rigore, ma non è abbastanza freddo e il suo tentativo viene intercettato dall’estremo difensore Tota che si salva in corner. Al 35’, Fenici ancora pericolose con una punizione battuta bene da Gozzo che con un sinistro a giro potente costringe Tota ad un colpo di reni. Ospiti vicini al gol sugli sviluppi di un contropiede condotto da Tolomella, il quale ad un certo punto scarica per Odalo che taglia in area e col sinistro calcia in diagonale e trova la respinta di Chironi che salva i suoi dallo svantaggio. Nei minuti finali della prima frazione altra palla-gol per gli ospiti con Mandelli, ex Castellanzese, che mette un cross sul secondo palo dove arriva praticamente in spaccata Tolomella che spara il pallone sopra la traversa. Al termine dei 2 minuti di recupero si chiude il primo tempo a reti inviolate.

Secondo tempo

Al 9’ la Varesina passa in vantaggio, Bertoli controlla il pallone al centro dell’area con le spalle alla porta e scarica verso Gasparri che dal limite dell’area stoppa e piazza con il destro il pallone nell’angolino alla sinistra del portiere del Fanfulla che non può evitare il gol. Al 21’, i bianconeri si rendono pericolosi con una conclusione da calcio di punizione di Donnemma che esce di poco. Alla mezz’ora la squadra ospite è costretta a rimanere in inferiorità numerica a causa dell’infortunio di Donnemma, quando i bianconeri avevano ormai già esaurito le sostituzioni. La Varesina ha l’occasione per raddoppiare, al 36’, con un colpo di testa di Rosa sugli sviluppi di un calcio di punizione che impegna Tota ad alzare la sfera sopra alla traversa. Al 45’, Ghioldi prova a chiudere i conti con un destro dal limite, ma trova i guantoni di Tota che respinge lateralmente. Alla fine dei 6 minuti di recupero si chiude la gara con la Varesina che porta a casa tre punti molto importanti grazie all’1-0 firmato da Gasparri.

Mister Marco Spilli ha commentato così la sfida: «All’inizio abbiamo avuto due situazioni importanti per sbloccare la partita. Sarebbe stato importante andare subito in vantaggio, perché poi con il passare dei minuti sale un po’ di nervosismo, quindi noi dobbiamo essere bravi a gestire queste situazioni, come successo negli ultimi dieci minuti del primo tempo quando abbiamo fatto un po’ di confusione. Il gol è arrivato su una giocata che sapevamo che li avrebbe messi in difficoltà dato che loro tendono ad abbassarsi verso la porta, quindi la palla appoggiata al limite dell’area poteva diventare rivelarsi pericolosa e Bertoli e Gasparri sono stati bravissimi in quella situazione. Nel finale abbiamo avuto qualche occasione per chiudere la partita e stare tranquilli, poi loro sono rimasti in dieci perché avevano terminato i cambi e quindi avrei voluto vedere una gestione della palla migliore».