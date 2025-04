Varesina sconfitta nel big match contro la Casatese Merate: a Venegono finisce 3-2

La sfida di alta classifica tra Varesina e Casatese Merate è terminata con il successo per 3-2 in favore della formazione ospite. Nel primo tempo a passare il vantaggio sono stati i lecchesi grazie ad una rete di testa siglata da Ferrante sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Intorno al quarto d’ora della ripresa la squadra allentata da mister Giuseppe Commisso ha raddoppiato con una rete di Gningue, viziata da un fallo di mano di Goffi, durante l’azione. Le Fenici però non mollano e sono riuscite prima ad accorciare le distanze con un gol di Cosentino e poi a pareggiare con un rigore di Bertoli, conquistato da Guri. Il pareggio dura circa un minuto, perché Doria ha riportato in vantaggio i lecchesi per il definitivo 3-2. Per le Fenici è un risultato molto pesante in chiave playoff, perché sono finite a -3 dal quinto posto, in virtù della vittoria del Desenzano sul Vigasio. Per la squadra allenata da mister Giuseppe Commisso invece si tratta di un successo importantissimo che le permette di mantenere la seconda posizione in solitaria, visto il pareggio della Pro Palazzolo a Fanfulla. In testa ha vinto ancora l’Ospitaletto che ha regolato con un 3-0 il Club Milano e ha conservato il +5, avvicinandosi alla promozione, per la quale mancano solo 2 punti.

Fischio d’inizio

La Varesina inizia con un 3-4-3 con Chironi tra i pali, Mapelli, Pirola e Cosentino formano il terzetto difensivo, in mezzo al campo Rosa e Guidetti, con Argint e Miconi sulle fasce, in avanti Bertoli è sostenuto da Gasparri e Sassi. Gli ospiti rispondono con un 4-3-3 con Bragotto tra i pali, in difesa ci sono Pozzoli, Ferrante, Corno e Geddo, i tre di centrocampo sono Mendola, Bolis e Carannante, in avanti il tridente composto da Gningue, Isella e Goffi. L’arbitro è Daniele Aronne di Roma ed è accompagnato dagli assistenti Federico Corbelli e Luca Angelini entrambi da Rimini.

Primo tempo

La prima occasione per la Varesina arriva dopo un minuto e mezzo con Gasparri che dalla fascia mette in pezzo, il pallone arriva al limite dell’area per Guidetti che calcia di prima intenzione e mette fuori di poco. La Casatese risponde con due tiri da fuori con Bolis, su punizione, e con Isella, entrambe le conclusioni sono terminate alte. Al 23’ Geddo mette sul secondo palo per Isella che schiaccia di testa, Pirola riesce a disturbarlo e la conclusione viene sventata dalla retroguardia dei padroni di casa. Al 29’ Cosentino scivola e perde una brutta palla che finisce sui piedi di Gningue che calcia, ma trova l’opposizione di Mapelli. Sul corner seguente la Casatese trova il vantaggio con un colpo di testa di Ferrante. La Varesina risponde con un’azione dalla bandierina con Mapelli che taglia sul primo palo e colpisce di testa e per poco non inquadra lo specchio. Al 37’ Goffi lavora un bel pallone e serve a rimorchio Bolis che calcia alto. Sul fronte opposto Argint mette un traversone dalla destra, con Bertoli che colpisce di testa in tuffo, ma non trova la porta. La prima frazione si chiude con 2’ di recupero con la Casatese Merate in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Dopo 11 minuti la Varesina ha una buona occasione per pareggiare, con Rosa che fa uno strappo centrale e serve Gasparri sulla sinistra, che si accentra sul destro e calcia basso. Al 17’ raddoppia la Casatese con Gningue: Goffi controlla il pallone al limite dell’area, anche con un braccio, poi allarga per Corno che mette in mezzo per il numero 9 che di testa batte Chironi. Poco dopo la rete del raddoppio degli ospiti, le Fenici vanno vicine al gol con Bertoli che controlla sul perimetro dell’area e calcia col destro e colpisce un clamoroso incrocio dei pali. Al 34’ la Varesina torna in partita: Miconi mette in area un pallone preciso sulla testa di Cosentino che insacca il gol dell’1-2. Al 39’ rigore per la squadra di mister Marco Spilli per fallo su Guri, dal dischetto va Bertoli che spiazza Bragotto e fa 2-2. Il pareggio dura pochissimo perché dopo un minuto i lecchesi tornano in vantaggio: lancio lungo di Geddo, la difesa di casa sbaglia lettura e Doria si ritrova solo davanti a Chironi e lo batte per il 3-2. I rossoblù provano a rimediare in tutti i modi allo svantaggio, ma niente da fare, ma la squadra ospite resiste e al termine dei 5 minuti di recupero porta a casa i tre punti.

Mister Spilli ha commentato così la sconfitta di oggi: «Il primo tempo sicuramente non l’abbiamo affrontato nella maniera giusta. Siamo andati in difficoltà, abbiamo subito la loro fisicità. Noi siamo abituati a giocare palla a terra e oggi non c’erano le condizioni per farlo, dovevamo lavorare meglio sulle seconde palle. Queste partite le soffriamo dall’inizio dell’anno. Nel secondo tempo mi è piaciuta tantissimo la reazione della squadra, peccato per l’errore che abbiamo commesso sul terzo gol. Secondo me, il loro secondo gol è viziato da due falli clamorosi: quello su Guri prima del fallo laterale e poi il fallo di mano di mano del loro giocatore, abbastanza visibile da video. Dopo chiaramente diventa complicato, noi dobbiamo fare mea culpa, perché appena raggiunto il pareggio abbiamo fatto un errore abbastanza clamoroso, perché è mancata una copertura, perché un giocatore non si può presentare, al novantesimo, a tu per tu col portiere. Noi dobbiamo imparare da questi errori, ma oggi sono state influenti delle decisioni arbitrali che ci hanno penalizzato, non solo oggi ma dall’inizio dell’anno e noi potevamo avere 4-5 punti in più. In vista della prossima partita ci sarà da ricostruire la testa, perché ci aspettano due impegni dove dobbiamo dare tutto, per cercare di raggiungere l’obiettivo e fare un punto in più dell’anno scorso».

Varesina – Casatese Merate 2-3 (0-1)

Varesina (3-4-3): Chironi, Pirola (55’ Guri), Cosentino, Mapelli; Miconi, Rosa (69’ Ghioldi), Guidetti (55’ Gianola), Argint; Sassi (59’ Giorgi), Bertoli, Gasparri (69’ Mauri) . A disposizione: Sorrentino, Coghetto, Sacco, Tonella. All: Spilli

Casatese Merate (4-3-3): Bragotto, Pozzoli (59’ Carminati), Ferrante, Corno, Geddo; Mendola, Bolis (65’ Losa), Carannante; Gningue (74’ Ghibellini), Isella, Goffi (78’ Doria). A disposizione: Taliento, Tirapelle, Grillo, Zatta, Diana. All: Commisso.

Arbitro: Daniele Aronne di Roma 1 (Corbelli/Angelini)

Marcatori: 29’ Ferrante (C), 62’ Gningue (C), 79’ Mapelli (V), 85’ rig. Bertoli (V), 86’ Doria (C)

Ammoniti: Mapelli (V), Pirola (V), Geddo (C), Carannante (C), Cosentino (V), Doria (C)

Note: clima piovoso, campo in buone condizioni. Circa 250 spettatori. Angoli: 4-1. Recupero: 2’ + 5’

RISULTATI 36° GIORNATA –GIRONE B SERIE D

Breno – Nuova Sondrio 0-1, Desenzano – Vigasio 1-0, Chievo – Magenta 4-0, Fanfulla – Pro Palazzolo 0-0, Folgore Caratese – Ciliverghe 5-0, Ospitaletto – Club Milano 3-0, Pro Sesto – Crema 1-0, Sangiuliano City – Arconatese 3-0, SANT’ANGELO – CASTELLANZESE 0-2, VARESINA – CASATESE 2-3.

CLASSIFICA

Ospitaletto 73, Casatese Merate 68, Caratese 67, Pro Palazzolo e Desenzano 66, VARESINA 63, Chievo 54, Pro Sesto 49, Club Milano e Sant’Angelo 45, Nuova Sondrio e Breno 44, Sangiuliano City 43, Crema 42, Vigasio 41, CASTELLANZESE 40, Magenta 32, Fanfulla 31, Ciliverghe 30, Arconatese 28.