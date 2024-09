Lo sport azzurro al Quirinale: i medagliati accolti dal Presidente Mattarella

Giornata speciale quella di oggi – lunedì 23 settembre – per lo sport italiano e anche per diversi protagonisti del movimento provinciale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti accolto al Quirinale gli atleti capaci di vincere una medaglia alle recenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi in una cerimonia che ha previsto anche il ritorno della bandiera nelle mani del capo dello Stato e che ha coinvolto per la prima volta i quarti classificati.

Tra i tanti medagliati erano – ovviamente – compresi quelli del nostro territorio e cioè Nicolò Martinenghi (oro nei 100 rana), Caterina Bosetti (oro nella pallavolo) e Gabriel Soares (argento nel doppio PL di canottaggio). Presenti anche i tesserati della PolHa Varese, la polisportiva attiva in campo paralimpico che ha contribuito con numerosi podi alla spedizione parigina.

La riconsegna del Tricolore nelle mani di Mattarella è avvenuta nel Salone dei Corazzieri; il vessillo era nelle mani di Arianna Errigo, Gianmarco Tamberi e Ambra Sabatini, che hanno svolto i ruoli di portabandiera nelle cerimonie di apertura nella capitale di Francia. In prima fila anche i vertici dello sport italiano, i presidenti di CONI (Giovanni Malagò) e CIP (Luca Pancalli) con alcuni membri dei rispettivi direttivi. Tra i doni consegnati al Presidente anche il pallone della finale di pallavolo femminile (dalla capitana Anna Danesi) e il disco lanciato da Rigivan Ganeshamoorthy con cui, oltre all’oro paralimpico, sono arrivati tre record del mondo.

«È davvero un grande piacere per me incontrarvi qui – ha detto Sergio Mattarella – Questo incontro intende prolungare la festa dello sport iniziata con la consegna delle bandiere e sviluppata a Parigi. Vorrebbe riprenderne lo spirito coinvolgente ed emozionante che avete bene interpretato e fatto vivere ai Giochi. Complimenti per aver fatto meglio di Tokyo: era difficile. Colpisce che l’Italia abbia raccolto ogni giorno almeno una medaglia: siamo l’unico Paese con questa caratteristica, è grande motivo di soddisfazione. Di questi successi ci sono stati segni premonitori di carattere sportivo ma anche di altro genere. Si dice che la pioggia porti fortuna: ne abbiamo presa tanta quel 26 luglio. Potremmo fare un bilancio di questi momenti straordinari di sport che abbiamo vissuto: ne risalta l’eccellente stato di salute dello sport italiano. È emersa la qualità delle nostre due squadre».

«E le soddisfazioni – ha proseguito il Presidente – continuano, come ai Mondiali di ciclismo di questi giorni. I quarti posti rappresentano gli atleti che pur senza salire sul podio hanno brillantemente partecipato: è lo spirito olimpico. Sono presenti qui per rappresentare la solidità del nostro movimento sportivo. Le medaglie non sono dovute a singoli campioni isolati, ma a un movimento in salute e in crescita costante da sostenere in ogni modo. Tutti ricordiamo i momenti entusiasmanti vissuti, i successi rinnovati, i momenti difficili: dico a Gianmarco Tamberi ed Ambra Sabatini che le medaglie le hanno conquistate con la loro generosa partecipazione e l’affetto di tutti. Sarei stato lieto di seguire le vostre gare in presenza: è stato possibile solo per poche, ma vi assicuro che ne ho seguite moltissime in tv. Grazie a tutti: avete vissuto giorni entusiasmanti, un’esperienza che è un grande traguardo raggiunto, ma so quanto vi sia costato. Grazie per il vostro comportamento che ha indotto i ragazzi ad impegnarsi nello sport. Complimenti sinceri a tutti. E adesso Milano Cortina 2026».