Lucchina: “Un consiglio comunale aperto alla cittadinanza per discutere della crisi alla Ilma”

«Portare la crisi della Ilma Plastica in consiglio comunale di Gavirate»

È quanto chiede Gianni Lucchina capogruppo di opposizione di Vivere Gavirate: « Ho letto attentamente quanto sta accadendo nell’azienda plastica di Oltrona – afferma Lucchina – È una situazione molto preoccupante che va a sommarsi al momento difficile che attraversa la Beko a Cassinetta. È chiaro che il nostro territorio ne risente direttamente».

Lucchina vuole il coinvolgimento dell’ente locale: « Dobbiamo agire con tutte le nostre forze, con tutte le energie per dialogare con il sindacato, con i lavoratori e con l’azienda per evitare una crisi che colpirebbe centinaia di famiglie che possono perdere il lavoro».

«Credo che si debba aprire un confronto serio, un confronto tra i cittadini e tra le forze politiche sociali e ritengo che il Comune non potrà esimersi da questo impegno. Sarebbe opportuno convocare un consiglio comunale aperto alla città, ai lavoratori, all’organizzazione sindacale e datoriali. È urgente affrontare la questione per trovare assieme una risposta. Una risposta ai lavoratori che rischiano il posto di lavoro, ma anche come segno di vicinanza e di solidarietà a tutte le famiglie che oggi vedono il proprio futuro più incerto».