Lucia Tiziani apre la nuova serie di “Incontri con l’autore” a Inarzo

Terminata la pausa estiva, riprendono i consueti appuntamenti con la cultura organizzati dal Comue di Inarzo.

Il primo evento della serie “Incontro con l’autore” si terrà il 12 settembre 2024. Durante la serata l’autrice Lucia Tiziani presenterà il suo ultimo lavoro, “ALI”.

Il libro

Lilla ed Etta sono due amiche che condividono la stessa situazione lavorativa e la vivono da due punti di vista opposti. Diana è una giovane laureanda in Medicina Veterinaria che fa la stalliera e una sera d’inverno ha un grave incidente. Sebastiano realizza il sogno della nonna di lavorare nella prestigiosa ditta aeronautica della Provincia con le ali e incontra una grande amica, capitata nella sua stessa azienda quasi per caso.

Adelmo è un uomo sulla quarantina arrabbiato con il mondo perché ha perso la donna della sua vita. Maria Giulia riesce a riscattarsi dalle umiliazioni di un capo arrogante e dispotico. Arianna è una giovane madre che porta sulla propria pelle le conseguenze di un parto difficile. Lu vive un periodo complicato con il padre e, poco prima di Natale, la situazione sembra precipitare. Siria deve fare i conti con il tempo che passa e, dopo essere finalmente uscita da un periodo pesante, si trova ad affrontare un Capodanno drammatico.

Persone diverse, appartenenti a contesti e realtà sociali differenti, in un momento chiave della loro vita incontrano qualcuno che tende loro una mano, un angelo che accorre in loro soccorso. Sapranno riconoscerlo tra l’indifferenza, l’individualismo edonistico, la cattiveria e persino la perfidia che serpeggiano nel genere umano?

Dopo il successo del libro d’esordio “Scelte di Luce”, Lucia Tiziani si ripropone con una nuova raccolta di racconti accattivanti, emozionali e coinvolgenti.

Laureata in Scienze e Tecniche della Comunicazione a pieni voti nell’Università degli Studi dell’Insubria, Lucia Tiziani proietta nei suoi racconti un vivere quotidiano che tocca chiunque, aggiungendo quella parte di cognizione comunicativa ed emozionale non facile da trasmettere e regalando così ad ognuno dei suoi personaggi, siano donne, uomini o perfino oggetti una forza espressiva e, al contempo, una linea caratteriale in cui ogni lettore ritrova qualcosa di sé; personaggi curiosi che prendono vita nelle sue storie a tratti permeate da un alone fiabesco.

La serata sarà moderata da Emiliano Pedroni e avrà inizio alle ore 21:00 presso il Salone dell’oratorio, in Via Vanetti 5 a Inarzo. L’ingresso è libero